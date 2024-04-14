Генсек ООН і низка країн засудили атаку Ірану на Ізраїль

Генсек ООН Антоніу Гутерріш, а також низка лідерів країн засудили масовану атаку Ірану на Ізраїль.

Джерело: CNN, The Times of Israel, заява Гутерріша, заяви лідерів Британії, Франції, Нідерландів, Німеччини, Іспанії, Португалії

Пряма мова Гутерріша: "Я рішуче засуджую серйозну ескалацію, яку представляє широкомасштабна атака, здійснена сьогодні ввечері Ісламською Республікою Іран на Ізраїль. Я закликаю до негайного припинення цих бойових дій".

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"Я глибоко стурбований цілком реальною небезпекою руйнівної ескалації в усьому регіоні. Я закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути будь-яких дій, які можуть призвести до великих військових конфронтацій на кількох фронтах на Близькому Сході".

"Я неодноразово підкреслював, що ні регіон, ні світ не можуть дозволити собі ще одну війну".

Деталі: Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак засудив "безрозсудний напад іранського режиму на Ізраїль". Він додав, що "Британія продовжить відстоювати безпеку Ізраїлю та всіх регіональних партнерів, включаючи Йорданію та Ірак".

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Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне також засудив напад Ірану на Ізраїль і підтвердив "відданість безпеці Ізраїлю".

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що Нідерланди та "інші країни голосно та чітко сказали Ірану утриматися від нападу на Ізраїль".

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок засудила напад Ірану на Ізраїль і заявила, що це ставить цілий регіон під загрозу занурення "в хаос".

"Ми найрішучішим чином засуджуємо напад, що триває, який ризикує занурити цілий регіон у хаос, – написала Бербок. – Іран і його маріонетки повинні негайно припинити це. У ці години ми твердо стоїмо поруч з Ізраїлем".

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив свою "крайню стурбованість" після нападу Ірану на Ізраїль.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегро, також заявив, що його уряд "рішуче засуджує напад".

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