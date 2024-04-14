Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек ООН и ряд стран осудили атаку Ирана на Израиль

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 03:56
Генсек ООН и ряд стран осудили атаку Ирана на Израиль
Гутерриш, фото Getty Images

Генсек ООН Антониу Гутерриш, а также ряд лидеров стран осудили массированную атаку Ирана на Израиль.

Источник: CNN, The Times of Israel, заявление Гутерриша, заявления лидеров Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии, Испании, Португалии

Прямая речь Гутерриша: "Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабная атака, осуществленная сегодня вечером Исламской Республикой Иран на Израиль. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий".

Реклама:

"Я глубоко обеспокоен вполне реальной опасностью разрушительной эскалации во всем регионе. Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупным военным конфронтациям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке".

"Я неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну".

Детали: Премьер-министр Британии Риши Сунак осудил "безрассудное нападение иранского режима на Израиль". Он добавил, что "Великобритания продолжит отстаивать безопасность Израиля и всех региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак".

ВИДЕО ДНЯ

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне также осудил нападение Ирана на Израиль и подтвердил "приверженность безопасности Израиля".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что Нидерланды и "другие страны громко и четко сказали Ирану воздержаться от нападения на Израиль".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила нападение Ирана на Израиль и заявила, что это ставит целый регион под угрозу погружения "в хаос".

"Мы самым решительным образом осуждаем продолжающееся нападение, которое рискует погрузить целый регион в хаос, – написала Бербок, – Иран и его марионетки должны немедленно прекратить это. В эти часы мы твердо стоим рядом с Израилем".

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил свою "крайнюю обеспокоенность" после нападения Ирана на Израиль.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро, также заявил, что его правительство "решительно осуждает нападение".

Предыстория:

  • Иран начал атаку на Израиль с помощью десятков беспилотников, при этом Израиль находился в боевой готовности и закрывал воздушное пространство.
  • По данным СМИ, Иран запустил волну баллистических ракет по Израилю.
  • После начала атаки Ирана на Израиль президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".
  • Американские и израильские военные заявили о перехвате иранских беспилотников, количество которых превысило сотню.

Темы: ИзраильИранвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне ударили по Днепровскому району: есть раненые, вспыхнули пожары

Гибель помощника Залужного: офицер, подаривший гранаты, предстанет перед судом

Spiegel: В Германии задержали двух агентов РФ, которые планировали сорвать военную помощь Украине 

фотоВ Киев с необъявленным визитом прибыл вице-канцлер Германии

Поляки заблокировали еще два пункта пропуска на границе с Украиной

Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию, не исключены атаки на АЭС – Зеленский

Все новости...
Израиль
В результате атаки Ирана на Израиль тяжелое ранение получил 10-летний ребенок
Иран запустил по Израилю 150 ракет – ABC
Перехвачены более 100 иранских дронов, выпущенных по Израилю – СМИ
Последние новости
12:43
МВД: Ни одного случая контрабанды оружия из Украины не зафиксировано
12:39
обновлено По Украине распространялась тревога: в Днепре прогремели взрывы
12:30
Россияне ударили по Днепровскому району: есть раненые, вспыхнули пожары
12:26
СБУ разоблачила мужчину, который на школьном автобусе возил россиян на ротацию из Харьковской области
12:20
Экспорт российского дизтоплива упал на 25% из-за атак по НПЗ
12:11
Европарламент: закон об "иноагентах" угрожает вступлению Грузии в ЕС и НАТО
12:05
Аукцион "Украинской правды": Купи искусство – помоги военным
12:04
Гибель помощника Залужного: офицер, подаривший гранаты, предстанет перед судом
11:34
На Харьковщине применяются графики отключений, Украина принимает аварийную помощь
11:24
мапаСиноптики прогнозируют морось и заморозки
Все новости...
Реклама: