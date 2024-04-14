Генсек ООН и ряд стран осудили атаку Ирана на Израиль

Генсек ООН Антониу Гутерриш, а также ряд лидеров стран осудили массированную атаку Ирана на Израиль.

Источник: CNN, The Times of Israel, заявление Гутерриша, заявления лидеров Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии, Испании, Португалии

Прямая речь Гутерриша: "Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабная атака, осуществленная сегодня вечером Исламской Республикой Иран на Израиль. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий".

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"Я глубоко обеспокоен вполне реальной опасностью разрушительной эскалации во всем регионе. Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупным военным конфронтациям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке".

"Я неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну".

Детали: Премьер-министр Британии Риши Сунак осудил "безрассудное нападение иранского режима на Израиль". Он добавил, что "Великобритания продолжит отстаивать безопасность Израиля и всех региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак".

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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне также осудил нападение Ирана на Израиль и подтвердил "приверженность безопасности Израиля".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что Нидерланды и "другие страны громко и четко сказали Ирану воздержаться от нападения на Израиль".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила нападение Ирана на Израиль и заявила, что это ставит целый регион под угрозу погружения "в хаос".

"Мы самым решительным образом осуждаем продолжающееся нападение, которое рискует погрузить целый регион в хаос, – написала Бербок, – Иран и его марионетки должны немедленно прекратить это. В эти часы мы твердо стоим рядом с Израилем".

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил свою "крайнюю обеспокоенность" после нападения Ирана на Израиль.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро, также заявил, что его правительство "решительно осуждает нападение".

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