Генсек ООН и ряд стран осудили атаку Ирана на Израиль
Генсек ООН Антониу Гутерриш, а также ряд лидеров стран осудили массированную атаку Ирана на Израиль.
Источник: CNN, The Times of Israel, заявление Гутерриша, заявления лидеров Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии, Испании, Португалии
Прямая речь Гутерриша: "Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабная атака, осуществленная сегодня вечером Исламской Республикой Иран на Израиль. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий".
"Я глубоко обеспокоен вполне реальной опасностью разрушительной эскалации во всем регионе. Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупным военным конфронтациям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке".
"Я неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну".
Детали: Премьер-министр Британии Риши Сунак осудил "безрассудное нападение иранского режима на Израиль". Он добавил, что "Великобритания продолжит отстаивать безопасность Израиля и всех региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак".
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне также осудил нападение Ирана на Израиль и подтвердил "приверженность безопасности Израиля".
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что Нидерланды и "другие страны громко и четко сказали Ирану воздержаться от нападения на Израиль".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила нападение Ирана на Израиль и заявила, что это ставит целый регион под угрозу погружения "в хаос".
"Мы самым решительным образом осуждаем продолжающееся нападение, которое рискует погрузить целый регион в хаос, – написала Бербок, – Иран и его марионетки должны немедленно прекратить это. В эти часы мы твердо стоим рядом с Израилем".
Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил свою "крайнюю обеспокоенность" после нападения Ирана на Израиль.
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро, также заявил, что его правительство "решительно осуждает нападение".
Предыстория:
- Иран начал атаку на Израиль с помощью десятков беспилотников, при этом Израиль находился в боевой готовности и закрывал воздушное пространство.
- По данным СМИ, Иран запустил волну баллистических ракет по Израилю.
- После начала атаки Ирана на Израиль президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".
- Американские и израильские военные заявили о перехвате иранских беспилотников, количество которых превысило сотню.