Палата представників США терміново розгляне допомогу Ізраїлю – лідер республіканців
Через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю.
Джерело: лідер республіканців у Палаті представників США Стів Скаліс
Пряма мова: "У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль наступного тижня Палата представників змінить свій раніше оголошений графік законодавчої роботи, щоб натомість розглянути законодавство, яке підтримує нашого союзника – Ізраїль – і притягує до відповідальності Іран та його ставлеників-терористів".
Деталі: Скаліс наголосив, що "Палата представників рішуче підтримує Ізраїль", а неспровокована атака Ірану повинна "мати наслідки".
Проте конгресмен не уточнив, за який саме документ голосуватиме палата, і чи йдеться про пакет, який включає допомогу Україні.
"Детальніше про законодавчі питання, які розглядатимуться, буде повідомлено згодом", – додав Скаліс.
Передісторія:
- Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, водночас Ізраїль перебувавав у бойовій готовності й закривав повітряний простір.
- За даними ЗМІ, Іран запустив хвилю балістичних ракет по Ізраїлю.
- Після початку атаки Ірану на Ізраїль президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".
- Американські та ізраїльські військові заявили про перехоплення іранських безпілотників, кількість яких перевищила сотню.
- Іран спочатку запустив по Ізраїлю 80 ракет, згодом – ще 70.