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Палата представників США терміново розгляне допомогу Ізраїлю – лідер республіканців

Ольга Глущенко Неділя, 14 квітня 2024, 06:22
Палата представників США терміново розгляне допомогу Ізраїлю – лідер республіканців
Скаліс, фото: Getty Images

Через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю.

Джерело: лідер республіканців у Палаті представників США Стів Скаліс

Пряма мова: "У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль наступного тижня Палата представників змінить свій раніше оголошений графік законодавчої роботи, щоб натомість розглянути законодавство, яке підтримує нашого союзника – Ізраїль – і притягує до відповідальності Іран та його ставлеників-терористів".

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Деталі: Скаліс наголосив, що "Палата представників рішуче підтримує Ізраїль", а неспровокована атака Ірану повинна "мати наслідки".

Проте конгресмен не уточнив, за який саме документ голосуватиме палата, і чи йдеться про пакет, який включає допомогу Україні.

"Детальніше про законодавчі питання, які розглядатимуться, буде повідомлено згодом", – додав Скаліс.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, водночас Ізраїль перебувавав у бойовій готовності й закривав повітряний простір.
  • За даними ЗМІ, Іран запустив хвилю балістичних ракет по Ізраїлю.
  • Після початку атаки Ірану на Ізраїль президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".
  • Американські та ізраїльські військові заявили про перехоплення іранських безпілотників, кількість яких перевищила сотню.
  • Іран спочатку запустив по Ізраїлю 80 ракет, згодом – ще 70.

Теми: СШАІзраїльвійна
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