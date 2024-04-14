Палата представників США терміново розгляне допомогу Ізраїлю – лідер республіканців

Через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю.

Джерело: лідер республіканців у Палаті представників США Стів Скаліс

Пряма мова: "У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль наступного тижня Палата представників змінить свій раніше оголошений графік законодавчої роботи, щоб натомість розглянути законодавство, яке підтримує нашого союзника – Ізраїль – і притягує до відповідальності Іран та його ставлеників-терористів".

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Деталі: Скаліс наголосив, що "Палата представників рішуче підтримує Ізраїль", а неспровокована атака Ірану повинна "мати наслідки".

Проте конгресмен не уточнив, за який саме документ голосуватиме палата, і чи йдеться про пакет, який включає допомогу Україні.

"Детальніше про законодавчі питання, які розглядатимуться, буде повідомлено згодом", – додав Скаліс.

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