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Палата представителей США срочно рассмотрит помощь Израилю – лидер республиканцев

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 06:22
Палата представителей США срочно рассмотрит помощь Израилю – лидер республиканцев
Скалис, фото: Getty Images

Из-за атаки Ирана Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит проект закона с помощью Израилю.

Источник: лидер республиканцев в Палате представителей США Стив Скалис

Прямая речь: "В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль на следующей неделе Палата представителей изменит свой ранее объявленный график законодательной работы, чтобы вместо этого рассмотреть законодательство, которое поддерживает нашего союзника - Израиль - и привлекает к ответственности Иран и его ставленников-террористов".

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Детали: Скалис отметил, что "Палата представителей решительно поддерживает Израиль", а неспровоцированная атака Ирана должна "иметь последствия".

Однако конгрессмен не уточнил, за какой именно документ будет голосовать палата, и идет ли речь о пакете, который включает помощь Украине.

"Подробнее о законодательных вопросах, которые будут рассматриваться, будет сообщено позже", – добавил Скалис.

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Предыстория:

  • Иран начал атаку на Израиль с помощью десятков беспилотников, при этом Израиль находился в боевой готовности и закрывал воздушное пространство.
  • По данным СМИ, Иран запустил волну баллистических ракет по Израилю.
  • После начала атаки Ирана на Израиль президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".
  • Американские и израильские военные заявили о перехвате иранских беспилотников, количество которых превысило сотню.

Темы: СШАИзраильвойна
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