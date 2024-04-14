Палата представителей США срочно рассмотрит помощь Израилю – лидер республиканцев

Из-за атаки Ирана Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит проект закона с помощью Израилю.

Источник: лидер республиканцев в Палате представителей США Стив Скалис

Прямая речь: "В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль на следующей неделе Палата представителей изменит свой ранее объявленный график законодательной работы, чтобы вместо этого рассмотреть законодательство, которое поддерживает нашего союзника - Израиль - и привлекает к ответственности Иран и его ставленников-террористов".

Реклама:

Детали: Скалис отметил, что "Палата представителей решительно поддерживает Израиль", а неспровоцированная атака Ирана должна "иметь последствия".

Однако конгрессмен не уточнил, за какой именно документ будет голосовать палата, и идет ли речь о пакете, который включает помощь Украине.

"Подробнее о законодательных вопросах, которые будут рассматриваться, будет сообщено позже", – добавил Скалис.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: