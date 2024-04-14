Палата представителей США срочно рассмотрит помощь Израилю – лидер республиканцев
Из-за атаки Ирана Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит проект закона с помощью Израилю.
Источник: лидер республиканцев в Палате представителей США Стив Скалис
Прямая речь: "В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль на следующей неделе Палата представителей изменит свой ранее объявленный график законодательной работы, чтобы вместо этого рассмотреть законодательство, которое поддерживает нашего союзника - Израиль - и привлекает к ответственности Иран и его ставленников-террористов".
Детали: Скалис отметил, что "Палата представителей решительно поддерживает Израиль", а неспровоцированная атака Ирана должна "иметь последствия".
Однако конгрессмен не уточнил, за какой именно документ будет голосовать палата, и идет ли речь о пакете, который включает помощь Украине.
"Подробнее о законодательных вопросах, которые будут рассматриваться, будет сообщено позже", – добавил Скалис.
Предыстория:
- Иран начал атаку на Израиль с помощью десятков беспилотников, при этом Израиль находился в боевой готовности и закрывал воздушное пространство.
- По данным СМИ, Иран запустил волну баллистических ракет по Израилю.
- После начала атаки Ирана на Израиль президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".
- Американские и израильские военные заявили о перехвате иранских беспилотников, количество которых превысило сотню.