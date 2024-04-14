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МЗС: Атака проти Ізраїля несе ризик безпрецедентної ескалації

Роман ПетренкоНеділя, 14 квітня 2024, 14:10
МЗС: Атака проти Ізраїля несе ризик безпрецедентної ескалації
будівля мзс, фото відомства

Міністерство закордонних справ України засуджує іранські масовані атаки проти Держави Ізраїль та вважає, що це може спричинити безпрецедентну ескалацію в регіоні.

Джерело: МЗС, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі "Суспільне"

Дослівно МЗС: "Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході. 

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Необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт.

Ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії".

Деталі: Посол повідомив, що збиття повітряних цілей було дуже ефективним. Але інформації про поранення українців не має.

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Пряма мова Корнійчука: "Фактично пошкоджено один інфраструктурний об'єкт на військовій базі. Поранення зазнала одна жінка.

Не релевантне питання чи українці отримали поранення, пошкодження. Такої інформації немає і, скоріш за все, вже не буде".

Що передувало: Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників.

Сили США на Близькому Сході перехопили понад 70 ударних безпілотників і щонайменш три балістичних ракети з тих, якими Іран та його проксі-сили обстріляли Ізраїль в ніч на 14 квітня.

Ізраїльська армія заявила, що збила майже усі з понад 300 повітряних цілей, якими атакував Іран.

Теми: МЗСІзраїльІранракетний удар
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