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МИД: Атака против Израиля несет риск беспрецедентной эскалации

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 14:10
МИД: Атака против Израиля несет риск беспрецедентной эскалации
здание мид, фото ведомства

Министерство иностранных дел Украины осуждает иранские массированные атаки против Государства Израиль и считает, что это может вызвать беспрецедентную эскалацию в регионе.

Источник: МИД, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии "Суспільне"

Дословно МИД: "Подобные действия являются абсолютно неприемлемыми, безответственными и несут риск беспрецедентной дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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Необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить перерастания противостояния в более масштабный региональный конфликт.

Эта атака в очередной раз демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира на защиту глобальных границ демократии".

Детали: Посол сообщил, что сбивание воздушных целей было очень эффективным. Но информации о ранениях украинцев нет.

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Прямая речь Корнийчука: "Фактически поврежден один инфраструктурный объект на военной базе. Ранения получила одна женщина.

Не релевантный вопрос получили ли украинцы ранения, повреждения. Такой информации нет и, скорее всего, уже не будет".

Что предшествовало: Иран начал атаку на Израиль с помощью десятков беспилотников.

Силы США на Ближнем Востоке перехватили более 70 ударных беспилотников и по меньшей мере три баллистических ракеты из тех, которыми Иран и его прокси-силы обстреляли Израиль в ночь на 14 апреля.

Израильская армия заявила, что сбила почти все из более 300 воздушных целей, которыми атаковал Иран.

Темы: МИДИзраильИранракетный удар
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