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Зеленський закликав США "ухвалити рішення для зміцнення союзників Америки"

Роман ПетренкоНеділя, 14 квітня 2024, 15:57
Зеленський закликав США ухвалити рішення для зміцнення союзників Америки
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський після ударів Ірану по Ізраїлю закликав Сполучені Штати зміцнити своїх союзників.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів "Шахед" і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "Шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів.

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Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою. Цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу, демонструючи, що лише наша єдність і рішучість можуть урятувати життя та запобігти поширенню терору по всьому світу".

Деталі: Зеленський наголошує, що дискусії не зупиняють дрони та не збивають ракети, для цьго потрібна допомога.

Пряма мова Зеленського: "Лише відчутна допомога здатна робити це. Допомога, якої ми чекаємо. Треба зміцнювати безпеку та рішуче протидіяти всім, хто хоче зробити терор новою нормою.

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Надзвичайно важливо, щоб Конгрес Сполучених Штатів ухвалив необхідні рішення для зміцнення союзників Америки в цей критичний час".

Що передувало: Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників.

Сили США на Близькому Сході перехопили понад 70 ударних безпілотників і щонайменш три балістичних ракети з тих, якими Іран та його проксі-сили обстріляли Ізраїль в ніч на 14 квітня.

Ізраїльська армія заявила, що збила майже усі з понад 300 повітряних цілей, якими атакував Іран.

Теми: ІранІзраїльЗеленський
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