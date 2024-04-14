Зеленский призвал США "принять решение для укрепления союзников Америки"

Президент Владимир Зеленский после ударов Ирана по Израилю призвал Соединенные Штаты укрепить своих союзников.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов "Шахед" и ракет. Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, которая применяет те же дроны "Шахед" и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов.

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Звук беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой. Этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира, демонстрируя, что только наше единство и решимость могут спасти жизни и предотвратить распространение террора по всему миру".

Детали: Зеленский отмечает, что дискуссии не останавливают дроны и не сбивают ракеты, для этого нужна помощь.

Прямая речь Зеленского: "Только ощутимая помощь способна делать это. Помощь, которой мы ждем. Надо укреплять безопасность и решительно противодействовать всем, кто хочет сделать террор новой нормой.

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Чрезвычайно важно, чтобы Конгресс Соединенных Штатов принял необходимые решения для укрепления союзников Америки в это критическое время".

Что предшествовало: Иран начал атаку на Израиль с помощью десятков беспилотников.

Силы США на Ближнем Востоке перехватили более 70 ударных беспилотников и по меньшей мере три баллистических ракеты из тех, которыми Иран и его прокси-силы обстреляли Израиль в ночь на 14 апреля.

Израильская армия заявила, что сбила почти все из более 300 воздушных целей, которыми атаковал Иран.