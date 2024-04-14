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Протоколи реагування ДСНС повністю змінили – Клименко

Катерина ТищенкоНеділя, 14 квітня 2024, 16:28
Протоколи реагування ДСНС повністю змінили – Клименко
ілюстративне фото ДСНС

Держслужба з надзвичайних ситуацій переглянула протоколи реагування, що стосуються роботи рятувальників, а також використання інженерної та спеціальної техніки.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми переглянули повністю інструкцію з використання сил ДСНС. Це стосується інженерної техніки, спеціальної техніки і наших рятувальників.

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Ми збільшили кількість рятувальників, які займаються висотними роботами: якщо на початку року їх було 150, то зараз уже 500. Ми також збільшуємо так звані "фонтанні" підрозділи, які займаються ліквідацією наслідків на об'єктах нафтової та газової галузі".

Деталі: Клименко зазначив, що ці правила змінюються з огляду на допущені помилки, в тому числі випадки загибелі працівників ДСНС.

Пряма мова: "Ми змінили повністю всі протоколи реагування, починаючи від того, які мають бути бронежилети на наших рятувальниках. Тому що на початку війни і ще кілька місяців тому ми втратили кілька рятувальників, тому що бронежилети не закривали весь тулуб. У великому бронежилеті незручно працювати, але це питання безпеки, питання життя і смерті".

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Більше деталей: Міністр також розповів, що ДСНС залучена до допомоги місцевим органам влади, щоб готувати другу і третю лінії оборони.

Що передувало: 15 березня росіяни атакували ракетами об’єкти цивільної інфраструктури Одеси. Після першого удару під час ліквідації наслідків та надання допомоги пораненим екстреними службами росіяни нанесли по них другий удар. В результаті загинуло 21 та було поранено більше 70 осіб.

Голова МВС Ігор Клименко під час візиту до Одеси дав вказівку за необхідності внести корективи в алгоритм роботи екстрених служб, враховуючи оперативну обстановку.

Теми: ДСНСМВС
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