Протоколы реагирования ГСЧС полностью изменили – Клименко

Госслужба по чрезвычайным ситуациям пересмотрела протоколы реагирования, касающиеся работы спасателей, а также использования инженерной и специальной техники.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы пересмотрели полностью инструкцию по использованию сил ГСЧС. Это касается инженерной техники, специальной техники и наших спасателей.

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Мы увеличили количество спасателей, которые занимаются высотными работами: если в начале года их было 150, то сейчас уже 500. Мы также увеличиваем так называемые "фонтанные" подразделения, которые занимаются ликвидацией последствий на объектах нефтяной и газовой отрасли".

Детали: Клименко отметил, что эти правила меняются, учитывая допущенные ошибки, в том числе случаи гибели работников ГСЧС.

Прямая речь: "Мы изменили полностью все протоколы реагирования, начиная от того, какие должны быть бронежилеты на наших спасателях. Потому что в начале войны и еще несколько месяцев назад мы потеряли несколько спасателей, потому что бронежилеты не закрывали все туловище. В большом бронежилете неудобно работать, но это вопрос безопасности, вопрос жизни и смерти".

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Больше деталей: Министр также рассказал, что ГСЧС привлечена к помощи местным органам власти, чтобы готовить вторую и третью линии обороны.

Что предшествовало: 15 марта россияне атаковали ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одессы. После первого удара во время ликвидации последствий и оказания помощи раненым экстренными службами россияне нанесли по ним второй удар. В результате этого преступления погибли 21 и ранены более 70 граждан.

Глава МВД Игорь Клименко во время визита в Одессу дал указание при необходимости внести коррективы в алгоритм работы экстренных служб, учитывая оперативную обстановку.