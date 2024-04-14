Умєров: Росіяни зосереджують сили для прориву західніше Бахмута, але ми зриваємо ці плани

Рустем Умєров, фото з його Facebook

Міністр оборони Рустем Умєров відвідав бойові підрозділи на Східному напрямку й заявив, що росіяни зосереджують сили для прориву західніше Бахмута, але Сили оборони ефективно зривають ці плани.

Джерело: Умєров у Facebook

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Пряма мова: "Відвідав бойові підрозділи на Східному напрямку. Ситуація напружена. Ворог намагається просунутися вглиб позицій Сил оборони, зосередившись для прориву західніше Бахмута.

Попри чисельну перевагу противника ми ефективно зриваємо ці плани завдяки відвазі, підготовці та професійності захисників, які вдало використовують сучасні технологічні системи в противагу ворогу, який намагається отримати перевагу живою силою".

Деталі: Умєров повідомив, що нагородив державними нагородами та міністерськими відзнаками військовослужбовців, які відзначилися у тяжких боях з переважаючим ворогом.

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Що передувало: 13 квітня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася.

За його словами, Росія зосереджує зусилля для прориву оборони західніше Бахмута, оволодіння населеним пунктом Часів Яр та створення умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

Президент Володимир Зеленський у зверненні 14 квітня заявив про ускладнення ситуації на фронті, особливо на донецьких напрямках, останніми днями.