Умеров: Россияне сосредотачивают силы для прорыва западнее Бахмута, но мы срываем эти планы

Рустем Умеров, фото из его Facebook

Министр обороны Рустем Умеров посетил боевые подразделения на Восточном направлении и заявил, что россияне сосредотачивают силы для прорыва западнее Бахмута, но Силы обороны эффективно срывают эти планы.

Источник: Умеров в Facebook

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Прямая речь: "Посетил боевые подразделения на Восточном направлении. Ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться вглубь позиций Сил обороны, сосредоточившись для прорыва западнее Бахмута.

Несмотря на численное превосходство противника, мы эффективно срываем эти планы благодаря отваге, подготовке и профессионализму защитников, которые удачно используют современные технологические системы в противовес врагу, который пытается получить преимущество живой силой".

Детали: Умеров сообщил, что наградил государственными и министерскими наградами военнослужащих, которые отличились в тяжелых боях с превосходящим врагом.

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Что предшествовало: 13 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась.

По его словам, Россия сосредотачивает усилия для прорыва обороны западнее Бахмута, овладения населенным пунктом Часов Яр и создания условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации.

Президент Владимир Зеленский в обращении 14 апреля заявил об осложнении ситуации на фронте, особенно на донецких направлениях, в последние дни.