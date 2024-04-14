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Ізраїль після кількох годин дискусій не визначився з відповіддю на атаку Ірану – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 14 квітня 2024, 22:16
Ізраїль після кількох годин дискусій не визначився з відповіддю на атаку Ірану – ЗМІ
Ізраїльський військовий кабінет і вищі посадові особи служби безпеки зустрічаються в Тель-Авіві 14 квітня, фото пресслужби уряду Ізраїлю

Після кількагодинної дискусії військовий кабінет Ізраїлю так і не вирішив, як і коли відповісти на масовану атаку Ірану за участю ракет і безпілотників, що сталася в ніч на неділю.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на ізраїльські ЗМІ

Деталі: За повідомленням 12-го каналу новин, міністри призупинили обговорення, так і не прийнявши рішення, хоча очікується, що вони зберуться знову в найближчому майбутньому.

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За повідомленнями численних івритських ЗМІ, міністр військового кабінету Бенні Ганц і його колега з партії "Національна єдність" Гаді Айзенкот, спостерігач у військовому кабінеті, запропонували завдати удару у відповідь по Ірану.

Проти цієї пропозиції рішуче виступили міністр оборони Йоав Галант, начальник ЦАХАЛу Герці Халеві та інші, частково через складність одночасних дій, коли ЦАХАЛ був зосереджений на перехопленні іранських ракет і безпілотників, повідомляє 12-й канал новин.

Згодом, коли успіх ізраїльських систем ППО став очевидним і стало зрозуміло, що іранський наступ завдав незначної шкоди, а також після розмови президента США Джо Байдена з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, ідея негайної ізраїльської відповіді була відкинута, повідомляють 12-й і 13-й канали.

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Позиція самого Нетаньягу в дискусіях про терміни і характер ізраїльської відповіді не є чіткою.

У повідомленні 12-го каналу, джерело якого не вказане, стверджується, що США не намагалися накласти вето на будь-яку ізраїльську відповідь, але заявили Ізраїлю, що вони повинні знати заздалегідь і координувати свою реакцію на будь-яку таку відповідь. США публічно дали зрозуміти, що не братимуть участі в жодних діях Ізраїлю у відповідь.

12-й канал також стверджує, що Ізраїль намагається з'ясувати, чи зможе він в обмін на стриманість досягти якогось "стратегічного пакту" зі США проти Ірану, без необхідності брати на себе зобов'язання з палестинського питання.

Що передувало: Раніше в неділю видання Axios із посиланням на неназваного представника Білого дому повідомило, що президент США Джо Байден під час розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку по Ізраїлю, що сталася в ніч на неділю.

За даними джерел The New York Times, після телефонної розмови Нетаньягу з Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет у відповідь на удар ЦАХАЛу по консульській установі Ірану в Сирії. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.

Теми: ІзраїльІран
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