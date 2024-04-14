Израиль после нескольких часов дискуссий не определился с ответом на атаку Ирана – СМИ

После дискуссии, длившейся несколько часов, военный кабинет Израиля так и не решил, как и когда ответить на массированную атаку Ирана с участием ракет и беспилотников, произошедшую в ночь на воскресенье.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на израильские СМИ

Детали: По сообщению 12-го канала новостей, министры приостановили обсуждение, так и не приняв решения, хотя ожидается, что они соберутся снова в ближайшем будущем.

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По сообщениям многочисленных ивритских СМИ, министр военного кабинета Бенни Ганц и его коллега из партии "Национальное единство" Гади Айзенкот, наблюдатель в военном кабинете, предложили нанести ответный удар по Ирану.

Против этого предложения решительно выступили министр обороны Йоав Галант, начальник ЦАХАЛа Герци Халеви и другие, отчасти из-за сложности одновременных действий, когда ЦАХАЛ был сосредоточен на перехвате иранских ракет и беспилотников, сообщает 12-й канал новостей.

Впоследствии, когда успех израильских систем ПВО стал очевидным и стало понятно, что иранское наступление нанесло незначительный ущерб, а также после разговора президента США Джо Байдена с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, идея немедленного израильского ответа была отвергнута, сообщают 12-й и 13-й каналы.

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Позиция самого Нетаньяху в дискуссиях о сроках и характере израильского ответа не является четкой.

В сообщении 12-го канала, источник которого не указан, утверждается, что США не пытались наложить вето на любой израильский ответ, но заявили Израилю, что они должны знать заранее и координировать свою реакцию на любой такой ответ. США публично дали понять, что не будут участвовать ни в каких ответных действиях Израиля.

12-й канал также утверждает, что Израиль пытается выяснить, сможет ли он в обмен на сдержанность достичь некоего "стратегического пакта" с США против Ирана, без необходимости брать на себя обязательства по палестинскому вопросу.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье издание Axios со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что президент США Джо Байден во время разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку по Израилю, произошедшую в ночь на воскресенье.

По данным источников The New York Times, после телефонного разговора Нетаньяху с Байденом Израиль решил не наносить ответный удар по Ирану.

В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому учреждению Ирана в Сирии. В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 - крылатые ракеты и 120 - баллистические, почти все их сбили.