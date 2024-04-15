Українські морські дрони доносять тонну вибухівки на тисячу кілометрів – СБУ

Модернізовані українські дрони тепер можуть доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів.

Джерело: речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі національного телемарафону, цитує Суспільне

Пряма мова: "Це означає, що СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря".

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Деталі: Дехтяренко не розкрив усі технічні характеристики, але зазначив, що це "нові покоління дронів", над вдосконаленням яких спільно працюють фахівці СБУ з МВС та "іншими побратимами".

Нинішній дрон Sea Baby, за словами представника СБУ, відрізняється від минулої моделі зовнішнім виглядом і технічними характеристиками, а також здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів.

За словами речника СБУ, у 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ. Існуючі західні безпілотники були великі, проте неманеврені, їх легко могли виявляти "ворожі РЛС".

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Пряма мова: "Сьогодні дрон вартістю у 8,5 мільйонів гривень знищує військовий корабель ворога вартістю у декілька десятків мільйонів доларів".

Деталі: За словами Дехтяренка, ці дрони вже уразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст.

Нагадаємо: У жовтні 2022 року морські безпілотники Служби безпеки України атакували кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті, пошкодивши зокрема фрегат "Адмірал Макаров".

У 2023 році дрони СБУ уразили ракетоносії "Самум" та "Павел Державин", танкер SIG, десантний корабель "Оленегорский горняк", пошкодили буксир "Николай Мур" та новітній розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".

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