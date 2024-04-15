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Украинские морские дроны доносят тонну взрывчатки на тысячу километров – СБУ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 апреля 2024, 01:48
Украинские морские дроны доносят тонну взрывчатки на тысячу километров – СБУ
морской украинский дрон, иллюстративное фото СБУ

Модернизированные украинские дроны теперь могут доставить почти тонну взрывчатки на более 1000 километров.

Источник: пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в эфире национального телемарафона, цитирует Суспільне

Прямая речь: "Это означает, что СБУ может получить цель практически в любой точке Черного моря".

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Детали: Дехтяренко не раскрыл все технические характеристики, но отметил, что это "новые поколения дронов", над совершенствованием которых совместно работают специалисты СБУ с МВД и "другими собратьями".

Нынешний дрон Sea Baby, по словам представителя СБУ, отличается от прошлой модели внешним видом и техническими характеристиками, а также способен доставить почти тонну взрывчатки на более чем 1000 километров.

По словам представителя СБУ, в 2022 году в мире не было альтернативы ударным морским дронам СБУ. Существующие западные беспилотники были большие, однако неманевренные, их легко могли обнаруживать "вражеские РЛС".

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Прямая речь: "Сегодня дрон стоимостью в 8,5 миллионов гривен уничтожает военный корабль врага стоимостью в несколько десятков миллионов долларов".

Детали: По словам Дехтяренко, эти дроны уже поразили 11 российских кораблей, а также Крымский мост.

Напомним: В октябре 2022 года морские беспилотники Службы безопасности Украины атаковали корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте, повредив в частности фрегат "Адмирал Макаров".

В 2023 году дроны СБУ поразили ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", танкер SIG, десантный корабль "Оленегорский горняк", повредили буксир "Николай Мур" и новейший разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий".

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Темы: СБУбеспилотникиЧерное море
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