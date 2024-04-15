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Паводок у Росії змив кілька мостів у селах і обвалив насипну дамбу в Томську

Ірина БалачукПонеділок, 15 квітня 2024, 09:27
Паводок у Росії змив кілька мостів у селах і обвалив насипну дамбу в Томську
СКРИНШОТ З ВІДЕО

Росію продовжує затоплювати внаслідок паводку: у Курганській області вже змило два мости, а в місті Томськ Томської області розмило насипну дамбу, рівень води продовжує зростати.

Деталі: російські видання Холод, Медуза, Підйом, російські пропагандистські видання РИА Новости, RT

Деталі: Два мости змило 14 квітня. За даними видання Підйом, дерев'яний міст, який був встановлений на річці Тобол у селі Темлякове, несло течією до міста Курган.

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У селі Лаптєво зірвало понтонний міст, його намагаються дістати з води співробітники МНС.

За даними влади, вода прибуває дуже швидко − тільки за останню добу рівень води в річці Тобол біля Кургану піднявся на 140 см, до 631 см. Жителів регіону закликали негайно залишити підтоплені території.

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За даними МНС у найближчі 1-2 дні в річці Тобол очікується інтенсивне зростання рівня води до 80 см.

Ще один міст через паводок частково обвалився в Кармаскалінському районі Башкирії. 

 
фото з telegram-каналу підйом

Також повідомляється, що в Оренбурзькій області РФ будинок, що плив за течією, врізався в бетонний міст.

У Тюменській області РФ почали евакуацію з кількох сіл в Ішимському районі. За інформацією влади регіону, рівень води в річці Ішим найближчим часом перевищить "несприятливу позначку".

У місті Томськ Томської області РФ через паводок частково обвалилася насипна дамба поруч із Комунальним мостом через річку Том, рівень води в річці продовжує підніматися. 

Також повідомляється, що загроза НС через паводки виникла в Новосибірській області на річках Іні, Берді, Тарі й Тартас.

Із затоплених територій в Оренбурзі продовжують евакуацію. Затопленими залишаються 10 656 присадибних ділянок і 5 503 домоволодіння, 55 з яких − багатоквартирні будинки.

Чому це важливо: Поки влада Росії безпорадна з власними проблемами, вона кидає купу грошей на війну проти України. Лише три великі атаки по Україні з початку цього року коштували РФ понад 1 мільярд доларів. Зокрема, нічна атака 13 січня коштувала Росії щонайменше 239 млн доларів, повітряна атака 7 лютого − близько 423,4 млн доларів, а масована атака 21 березня − 390 мільйонів доларів.

Передісторія:

  • 5 квітня в російському Орську, місті з населенням близько 189 тисяч людей, прорвало дамбу. Жителів найбільш постраждалих районів евакуювали. Потім відбувся ще один прорив. Вода дісталася і обласного центру Оренбурга, де теж затопило кілька районів. В Оренбурзькій області запровадили режим надзвичайної ситуації.
  • 7 квітня роботу НПЗ призупинили через паводок після того, як у російському Орську прорвало другу дамбу, а вода вже підібралася до іншого великого міста − Оренбурга.
  • Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки наслідків затоплення в Оренбурзькій області РФ. У Кремлі вважають, що прогноз щодо повеней несприятливий і рівень води продовжить зростати. 
  • 11 квітня повідомлялося, що у Томській області Росії сильно піднявся рівень води в річці Том, унаслідок чого затопило дороги і будинки в селах під облцентром, також затопило будинки в сусідній Кемеровській області РФ.

Теми: Росіястихія
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