Паводок у Росії змив кілька мостів у селах і обвалив насипну дамбу в Томську

Росію продовжує затоплювати внаслідок паводку: у Курганській області вже змило два мости, а в місті Томськ Томської області розмило насипну дамбу, рівень води продовжує зростати.

Деталі: російські видання Холод, Медуза, Підйом, російські пропагандистські видання РИА Новости, RT

Деталі: Два мости змило 14 квітня. За даними видання Підйом, дерев'яний міст, який був встановлений на річці Тобол у селі Темлякове, несло течією до міста Курган.

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У Росії на річці Тобол знесло течією дерев'яний міст, який був встановлений у селі Темлякове, вода несла його до міста Курган. Відео з Telegram-каналу Підйом pic.twitter.com/gM4j0JGKI3 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 15, 2024

У селі Лаптєво зірвало понтонний міст, його намагаються дістати з води співробітники МНС.

За даними влади, вода прибуває дуже швидко − тільки за останню добу рівень води в річці Тобол біля Кургану піднявся на 140 см, до 631 см. Жителів регіону закликали негайно залишити підтоплені території.

ВІДЕО ДНЯ

У Курганській області Росії вже змило два мости. Відео з Telegram-каналу Підйом pic.twitter.com/b2LsbgPCoM — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 15, 2024

За даними МНС у найближчі 1-2 дні в річці Тобол очікується інтенсивне зростання рівня води до 80 см.

Ще один міст через паводок частково обвалився в Кармаскалінському районі Башкирії.

фото з telegram-каналу підйом

Також повідомляється, що в Оренбурзькій області РФ будинок, що плив за течією, врізався в бетонний міст.

У Тюменській області РФ почали евакуацію з кількох сіл в Ішимському районі. За інформацією влади регіону, рівень води в річці Ішим найближчим часом перевищить "несприятливу позначку".

У місті Томськ Томської області РФ через паводок частково обвалилася насипна дамба поруч із Комунальним мостом через річку Том, рівень води в річці продовжує підніматися.

У російському місті Томськ Томської області розмило насипну дамбу, рівень води продовжує зростати. Відео з Telegram-каналу Медузи pic.twitter.com/IP5bBkkqCp — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 15, 2024

Також повідомляється, що загроза НС через паводки виникла в Новосибірській області на річках Іні, Берді, Тарі й Тартас.

Із затоплених територій в Оренбурзі продовжують евакуацію. Затопленими залишаються 10 656 присадибних ділянок і 5 503 домоволодіння, 55 з яких − багатоквартирні будинки.

Чому це важливо: Поки влада Росії безпорадна з власними проблемами, вона кидає купу грошей на війну проти України. Лише три великі атаки по Україні з початку цього року коштували РФ понад 1 мільярд доларів. Зокрема, нічна атака 13 січня коштувала Росії щонайменше 239 млн доларів, повітряна атака 7 лютого − близько 423,4 млн доларів, а масована атака 21 березня − 390 мільйонів доларів.

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