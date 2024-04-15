Паводок в России смыл несколько мостов в селах и обрушил насыпную дамбу в Томске

Россию продолжает затапливать в результате паводка: в Курганской области уже смыло два моста, а в городе Томск Томской области размыло насыпную дамбу, уровень воды продолжает расти.

Детали: российские издания Холод, Медуза, Подъем, российские пропагандистские издания РИА Новости, RT

Детали: Два моста смыло 14 апреля. По данным издания Подъем, деревянный мост, который был установлен на реке Тобол в селе Темляково, несло течением к городу Курган.

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У Росії на річці Тобол знесло течією дерев'яний міст, який був встановлений у селі Темлякове, вода несла його до міста Курган. Відео з Telegram-каналу Підйом pic.twitter.com/gM4j0JGKI3 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 15, 2024

В селе Лаптево сорвало понтонный мост, его пытаются достать из воды сотрудники МЧС.

По данным властей, вода прибывает очень быстро − только за последние сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 140 см, до 631 см. Жителей региона призвали немедленно покинуть подтопляемые территории.

ВИДЕО ДНЯ

У Курганській області Росії вже змило два мости. Відео з Telegram-каналу Підйом pic.twitter.com/b2LsbgPCoM — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 15, 2024

По данным МЧС в ближайшие 1-2 дня в реке Тобол ожидается интенсивный рост уровня воды до 80 см.

Еще один мост из-за паводка частично обрушился в Кармаскалинском районе Башкирии.

фото из Telegram-канала подъем

Также сообщается, что в Оренбургской области РФ плывущий по течению дом врезался в бетонный мост.

В Тюменской области РФ начали эвакуацию из нескольких деревень в Ишимском районе. По информации властей региона, уровень воды в реке Ишим в ближайшее время превысит "неблагоприятную отметку".

В городе Томск Томской области РФ из-за паводка частично обрушилась насыпная дамба рядом с Коммунальным мостом через реку Томь, уровень воды в реке продолжает подниматься.

У російському місті Томськ Томської області розмило насипну дамбу, рівень води продовжує зростати. Відео з Telegram-каналу Медузи pic.twitter.com/IP5bBkkqCp — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 15, 2024

Также сообщается, что угроза ЧС из-за паводков возникла в Новосибирской области на реках Ине, Берди, Таре и Тартас.

С затопленных территорий в Оренбурге продолжают эвакуацию. Затопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5 503 домовладения, 55 из которых − многоквартирные дома.

Почему это важно: Пока власти России беспомощны с собственными проблемами, они бросают кучу денег на войну против Украины. Только три крупные атаки по Украине с начала этого года стоили РФ более 1 миллиарда долларов. В частности, ночная атака 13 января стоила России не менее 239 млн долларов, воздушная атака 7 февраля − около 423,4 млн долларов, а массированная атака 21 марта − 390 млн долларов.

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