Паводок в России смыл несколько мостов в селах и обрушил насыпную дамбу в Томске
Россию продолжает затапливать в результате паводка: в Курганской области уже смыло два моста, а в городе Томск Томской области размыло насыпную дамбу, уровень воды продолжает расти.
Детали: российские издания Холод, Медуза, Подъем, российские пропагандистские издания РИА Новости, RT
Детали: Два моста смыло 14 апреля. По данным издания Подъем, деревянный мост, который был установлен на реке Тобол в селе Темляково, несло течением к городу Курган.
У Росії на річці Тобол знесло течією дерев'яний міст, який був встановлений у селі Темлякове, вода несла його до міста Курган. Відео з Telegram-каналу Підйом pic.twitter.com/gM4j0JGKI3— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 15, 2024
В селе Лаптево сорвало понтонный мост, его пытаются достать из воды сотрудники МЧС.
По данным властей, вода прибывает очень быстро − только за последние сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 140 см, до 631 см. Жителей региона призвали немедленно покинуть подтопляемые территории.
У Курганській області Росії вже змило два мости. Відео з Telegram-каналу Підйом pic.twitter.com/b2LsbgPCoM— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 15, 2024
По данным МЧС в ближайшие 1-2 дня в реке Тобол ожидается интенсивный рост уровня воды до 80 см.
Еще один мост из-за паводка частично обрушился в Кармаскалинском районе Башкирии.
Также сообщается, что в Оренбургской области РФ плывущий по течению дом врезался в бетонный мост.
В Тюменской области РФ начали эвакуацию из нескольких деревень в Ишимском районе. По информации властей региона, уровень воды в реке Ишим в ближайшее время превысит "неблагоприятную отметку".
В городе Томск Томской области РФ из-за паводка частично обрушилась насыпная дамба рядом с Коммунальным мостом через реку Томь, уровень воды в реке продолжает подниматься.
У російському місті Томськ Томської області розмило насипну дамбу, рівень води продовжує зростати. Відео з Telegram-каналу Медузи pic.twitter.com/IP5bBkkqCp— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 15, 2024
Также сообщается, что угроза ЧС из-за паводков возникла в Новосибирской области на реках Ине, Берди, Таре и Тартас.
С затопленных территорий в Оренбурге продолжают эвакуацию. Затопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5 503 домовладения, 55 из которых − многоквартирные дома.
Почему это важно: Пока власти России беспомощны с собственными проблемами, они бросают кучу денег на войну против Украины. Только три крупные атаки по Украине с начала этого года стоили РФ более 1 миллиарда долларов. В частности, ночная атака 13 января стоила России не менее 239 млн долларов, воздушная атака 7 февраля − около 423,4 млн долларов, а массированная атака 21 марта − 390 млн долларов.
Предыстория:
- 5 апреля в российском Орске, городе с населением около 189 тысяч человек, прорвало дамбу. Жителей наиболее пострадавших районов эвакуировали. Затем произошел еще один прорыв. Вода добралась и до областного центра Оренбурга, где тоже затопило несколько районов. В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации.
- 7 апреля работу НПЗ приостановили из-за паводка после того, как в российском Орске прорвало вторую дамбу, а вода уже подобралась ко второму большому городу – Оренбургу.
- Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий затопления в Оренбургской области РФ. В Кремле считают, что прогноз по наводнениям неблагоприятный и уровень воды продолжит расти.
- 11 апреля сообщалось, что в Томской области России сильно поднялся уровень воды в реке Томь, в результате чего затоплены дороги и дома в селах под облцентром, также затоплены дома в соседней Кемеровськой области РФ.