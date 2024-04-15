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Паводок в России смыл несколько мостов в селах и обрушил насыпную дамбу в Томске

Ирина БалачукПонедельник, 15 апреля 2024, 09:27
Паводок в России смыл несколько мостов в селах и обрушил насыпную дамбу в Томске
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО

Россию продолжает затапливать в результате паводка: в Курганской области уже смыло два моста, а в городе Томск Томской области размыло насыпную дамбу, уровень воды продолжает расти.

Детали: российские издания Холод, Медуза, Подъем, российские пропагандистские издания РИА Новости, RT

Детали: Два моста смыло 14 апреля. По данным издания Подъем, деревянный мост, который был установлен на реке Тобол в селе Темляково, несло течением к городу Курган.

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В селе Лаптево сорвало понтонный мост, его пытаются достать из воды сотрудники МЧС.

По данным властей, вода прибывает очень быстро − только за последние сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 140 см, до 631 см. Жителей региона призвали немедленно покинуть подтопляемые территории.

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По данным МЧС в ближайшие 1-2 дня в реке Тобол ожидается интенсивный рост уровня воды до 80 см.

Еще один мост из-за паводка частично обрушился в Кармаскалинском районе Башкирии. 

 
фото из Telegram-канала подъем

Также сообщается, что в Оренбургской области РФ плывущий по течению дом врезался в бетонный мост.

В Тюменской области РФ начали эвакуацию из нескольких деревень в Ишимском районе. По информации властей региона, уровень воды в реке Ишим в ближайшее время превысит "неблагоприятную отметку".

В городе Томск Томской области РФ из-за паводка частично обрушилась насыпная дамба рядом с Коммунальным мостом через реку Томь, уровень воды в реке продолжает подниматься.  

Также сообщается, что угроза ЧС из-за паводков возникла в Новосибирской области на реках Ине, Берди, Таре и Тартас.

С затопленных территорий в Оренбурге продолжают эвакуацию. Затопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5 503 домовладения, 55 из которых − многоквартирные дома.

Почему это важно: Пока власти России беспомощны с собственными проблемами, они бросают кучу денег на войну против Украины. Только три крупные атаки по Украине с начала этого года стоили РФ более 1 миллиарда долларов. В частности, ночная атака 13 января стоила России не менее 239 млн долларов, воздушная атака 7 февраля − около 423,4 млн долларов, а массированная атака 21 марта − 390 млн долларов.

Предыстория:

  • 5 апреля в российском Орске, городе с населением около 189 тысяч человек, прорвало дамбу. Жителей наиболее пострадавших районов эвакуировали. Затем произошел еще один прорыв. Вода добралась и до областного центра Оренбурга, где тоже затопило несколько районов. В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • 7 апреля работу НПЗ приостановили из-за паводка после того, как в российском Орске прорвало вторую дамбу, а вода уже подобралась ко второму большому городу – Оренбургу.
  • Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий затопления в Оренбургской области РФ. В Кремле считают, что прогноз по наводнениям неблагоприятный и уровень воды продолжит расти.
  • 11 апреля сообщалось, что в Томской области России сильно поднялся уровень воды в реке Томь, в результате чего затоплены дороги и дома в селах под облцентром, также затоплены дома в соседней Кемеровськой области РФ.

Темы: Росcиястихия
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