Омбудсмен про мобілізаційний закон: Найкращий варіант, на який могли сподіватися

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець позитивно оцінює оновлений закон про мобілізацію.

Джерело: Лубінець на брифінгу, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "На мій погляд, законопроєкт, який був прийнятий в умовах, в яких зараз перебуває Україна, це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися. Принципові зауваження, які я направив як уповноважений на профільний комітет, на мій погляд, практично всі були враховані".

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Деталі: Як зазначив омбудсмен, потрібно розуміти, що зараз на лінії фронту тривають надзвичайно важкі бої і військові, які там перебувають, мають мати змогу, зокрема, отримувати відпустку, а для цього треба збільшити кількість українців у лавах ЗСУ.

Пряма мова: "На мій погляд, тепер процедура виглядає максимально демократично, без примусу. Всі військовозобов'язані мають пройти процедуру, зокрема перевірку своїх даних у реєстрі, і після цього ті, хто не виконуватимуть норми закону, будуть підпадати під дії знову ж таки демократичних принципів у нашій державі. Це ТЦК звертаються до органів НПУ і виключно органи Нацполіції, відкриваючи кримінальне чи адміністративне провадження, займаються особами, які не виконують дії ухваленого закону".

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