Омбудсмен о мобилизационном законе: Лучший вариант, на который могли надеяться

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец положительно оценивает обновленный закон о мобилизации.

Источник: Лубинец на брифинге, передает "Укринформ"

Прямая речь: "На мой взгляд, законопроект, который был принят в условиях, в которых сейчас находится Украина, это лучший вариант, на который мы могли надеяться. Принципиальные замечания, которые я направил как уполномоченный в профильный комитет, на мой взгляд, практически все были учтены".

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Детали: Как отметил омбудсмен, нужно понимать, что сейчас на линии фронта продолжаются очень тяжелые бои и военные, которые там находятся, должны иметь возможность, в частности, получать отпуск, а для этого надо увеличить количество украинцев в рядах ВСУ.

Прямая речь: "На мой взгляд, теперь процедура выглядит максимально демократично, без принуждения. Все военнообязанные должны пройти процедуру, в частности проверку своих данных в реестре, и после этого те, кто не будут выполнять нормы закона, будут подпадать под действия опять же демократических принципов в нашем государстве. Это ТЦК обращаются в органы НПУ и исключительно органы Нацполиции, открывая уголовное или административное производство, занимаются лицами, которые не выполняют действия принятого закона".

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