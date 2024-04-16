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НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого

Євген КізіловВівторок, 16 квітня 2024, 17:27
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
Олег Гладковський. фото: Bihus.Info

Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії.

Джерело: НАБУ в соцмережах

Деталі: Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами.

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Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Олега Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня за нього внесли заставу.

У березні 2022 року суд змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях і, за інформацією НАБУ, виїхав за кордон.

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Відтак, його оголосили в розшук.

 

Що передувало:

  • У 2021 році Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук сина Олега Гладковського – Ігоря. У 2023 році Вищий антикорупційний суд його заочно заарештував у справі про розкрадання 13 млн гривень "Укрспецекспорту".
  • Видання Bihus.Info у 2019 році оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення експрезидента Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував син Гладковського Ігор. Його батько Олег нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • Після цього НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".
  • У липні 2022 року Олега Гладковського помітили у Варшаві. Виявилося, що він їздить за кордон як волонтер.

Теми: Гладковськийрозшук
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