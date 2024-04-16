Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего

Евгений КизиловВторник, 16 апреля 2024, 17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
Олег Гладковский. фото: Bihus.Info

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, обвиняемого в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии.

Источник: НАБУ в соцсетях

Детали: Гладковский вместе с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам.

Реклама:

Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 млн грн.

19 октября 2019 года ВАКС арестовал Олега Гладковского с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога. 21 октября за него внесли залог.

В марте 2022 года суд изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях и, по информации НАБУ, выехал за границу.

ВИДЕО ДНЯ

Следовательно, его объявили в розыск.

 

Что предшествовало:

  • В 2021 году Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск сына Олега Гладковского - Игоря. В 2023 году Высший антикоррупционный суд его заочно арестовал по делу о хищении 13 млн гривен "Укрспецэкспорта".
  • Издание Bihus.Info в 2019 году обнародовало расследование о том, как люди из окружения экс-президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал сын Гладковского Игорь. Его отец Олег якобы по меньшей мере один раз получал "откат" в 30 тысяч долларов из этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • После этого НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".
  • В июле 2022 года Олега Гладковского заметили в Варшаве. Оказалось, что он ездит за границу как волонтер.

Темы: Гладковскийрозыск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРасстрел полицейских в Винницкой области: прокуратура проверяет причастность двух военных

видеоМасштабная атака дронов в 8 областях РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники

Военным запретят доступ к казино: Зеленский ввел в действие решение СНБО

фотоНеизвестные расстреляли полицейских в Винницкой области

Силы ПВО ночью уничтожили две из семи российских ракет

ISW: Из-за недостатка ПВО на фронте россияне быстро продвигаются

Все новости...
Гладковский
Убытки "Укрспецэкспорту" на 13 млн: завершено расследование дела Гладковского и Букина
ВАКС заочно арестовал Гладковского-младшего
Журналисты-расследователи выиграли суд у экс-замсекретаря СНБО Гладковского
Последние новости
14:06
Астрономы впервые зафиксировали "космическую радугу" вне Солнечной системы
13:57
Британская разведка проанализировала сбитие российского стратегического бомбардировщика
13:57
баскетбол"Бостон" Михайлюка сыграет проти минулорічного фіналіста в плей-офф НБА
13:38
Новый главнокомандующий армии Дании совершил визит в Украину
13:22
По всей стране объявляли тревогу из-за МиГ
13:01
Харьков под обстрелом РФ
12:50
СНБО предлагает запретить рекламу казино с использованием военной символики
12:36
Поляки планируют ослабить блокаду в еще одном пункте пропуска на границе с Украиной
12:32
формула-1Ферстаппен выиграл историческую квалификацию для Ред Булла на Гран-при Китая
12:23
фотоРасстрел полицейских в Винницкой области: прокуратура проверяет причастность двух военных
Все новости...
Реклама: