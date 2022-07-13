Гладковського помітили у Варшаві, він їздить за кордон як волонтер
Олег Гладковський (Свинарчук) – бізнес-партнер Петра Порошенка і колишній перший заступник секретаря РНБО – 11 липня був у Польщі.
Джерело: кореспондент "Української правди" і співрозмовники УП у правоохоронних органах
Деталі: У цей понеділок Олега Гладковського помітили у Варшаві на виході з п’ятизіркового готелю "Radisson".
За допомогою джерел у правоохоронних органах УП вдалося встановити, що це вже четвертий виїзд Гладковського з країни з 24 лютого, коли почався повномасштабний наступ Росії.
Вперше Гладковський виїхав 31 березня на два тижні і повернувся в Україну 13 квітня.
Вдруге він залишив країну 21 квітня і знову повернувся через два тижні 4 травня.
Втретє Гладковський перебував за кордоном 19 днів, перетнувши кордон 2 червня і повернувшись 21 червня.
Востаннє він виїхав із країни 9 липня.
Олегу Гладковському 52 роки, тобто він підпадає під мобілізацію.
У нього троє дітей, але повнолітніх.
За даними джерел "Української правди" у Прикордонній службі, підставою для виїздів Гладковського була гуманітарна допомога.
Довідка: Олег Гладковський (Свинарчук до 2014 року) був одним із головних бізнес-партнерів п’ятого президента України Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав і Порошенко. Гладковський обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО з 2015 до 2019 року.
Передісторія:
- 17 жовтня 2019 року НАБУ затримало Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Він намагався вилетіти з України з родиною. Корпораціія "Богдан" заявила, що Гладковський мав летіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю. 21 жовтня Олег Гладковський вийшов з-під варти після внесення застави.
- Видання "Bihus.info" у лютому-березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
- Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".
- 21 грудня 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч гривень хабаря Ігорю Гладковському, а 28 грудня справа пішла до суду.
- Олег Гладковський подав позов про захист честі та гідності до журналістів BIHUS.info і вимагав компенсації за моральну шкоду у 2 млн 40 тисяч гривень.
Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому
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