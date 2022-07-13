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Гладковського помітили у Варшаві, він їздить за кордон як волонтер

Севгіль Мусаєва, Михайло ТкачСереда, 13 липня 2022, 18:06
Гладковського помітили у Варшаві, він їздить за кордон як волонтер
Олег Гладковський, фото УП

Олег Гладковський (Свинарчук) – бізнес-партнер Петра Порошенка і колишній перший заступник секретаря РНБО – 11 липня був у Польщі. 

Джерело: кореспондент "Української правди" і співрозмовники УП у правоохоронних органах

Деталі: У цей понеділок Олега Гладковського помітили у Варшаві на виході з п’ятизіркового готелю "Radisson".

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Олег Гладковський у Варшаві
Олег Гладковський у Варшаві
Фото УП

За допомогою джерел у правоохоронних органах УП вдалося встановити, що це вже четвертий виїзд Гладковського з країни з 24 лютого, коли почався повномасштабний наступ Росії. 

Вперше Гладковський виїхав 31 березня на два тижні і повернувся в Україну 13 квітня. 

Вдруге він залишив країну 21 квітня і знову повернувся через два тижні 4 травня. 

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Втретє Гладковський перебував за кордоном 19 днів, перетнувши кордон 2 червня і повернувшись 21 червня. 

Востаннє він виїхав із країни 9 липня. 

Олегу Гладковському 52 роки, тобто він підпадає під мобілізацію.

У нього троє дітей, але повнолітніх. 

За даними джерел "Української правди" у Прикордонній службі, підставою для виїздів Гладковського була гуманітарна допомога. 

Довідка: Олег Гладковський (Свинарчук до 2014 року) був одним із головних бізнес-партнерів п’ятого президента України Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав  і Порошенко. Гладковський обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО з 2015 до 2019 року.

Передісторія:

  • 17 жовтня 2019 року НАБУ затримало Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Він намагався вилетіти з України з родиною. Корпораціія "Богдан" заявила, що Гладковський мав летіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю. 21 жовтня Олег Гладковський вийшов з-під варти після внесення застави.
  • Видання "Bihus.info" у лютому-березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".
  • 21 грудня 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч гривень хабаря Ігорю Гладковському, а 28 грудня справа пішла до суду.
  • Олег Гладковський подав позов про захист честі та гідності до журналістів BIHUS.info і вимагав компенсації за моральну шкоду у 2 млн 40 тисяч гривень.

Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

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Теми: ГладковськийПольщавійнаволонтери
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