Гладковського помітили у Варшаві, він їздить за кордон як волонтер

Олег Гладковський (Свинарчук) – бізнес-партнер Петра Порошенка і колишній перший заступник секретаря РНБО – 11 липня був у Польщі.

Джерело: кореспондент "Української правди" і співрозмовники УП у правоохоронних органах

Деталі: У цей понеділок Олега Гладковського помітили у Варшаві на виході з п’ятизіркового готелю "Radisson".

Олег Гладковський у Варшаві Фото УП

За допомогою джерел у правоохоронних органах УП вдалося встановити, що це вже четвертий виїзд Гладковського з країни з 24 лютого, коли почався повномасштабний наступ Росії.

Вперше Гладковський виїхав 31 березня на два тижні і повернувся в Україну 13 квітня.

Вдруге він залишив країну 21 квітня і знову повернувся через два тижні 4 травня.

Втретє Гладковський перебував за кордоном 19 днів, перетнувши кордон 2 червня і повернувшись 21 червня.

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Востаннє він виїхав із країни 9 липня.

Олегу Гладковському 52 роки, тобто він підпадає під мобілізацію.

У нього троє дітей, але повнолітніх.

За даними джерел "Української правди" у Прикордонній службі, підставою для виїздів Гладковського була гуманітарна допомога.

Довідка: Олег Гладковський (Свинарчук до 2014 року) був одним із головних бізнес-партнерів п’ятого президента України Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав і Порошенко. Гладковський обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО з 2015 до 2019 року.

Передісторія:

17 жовтня 2019 року НАБУ затримало Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Він намагався вилетіти з України з родиною. Корпораціія "Богдан" заявила, що Гладковський мав летіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю. 21 жовтня Олег Гладковський вийшов з-під варти після внесення застави.

Видання "Bihus.info" у лютому-березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.

Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

21 грудня 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч гривень хабаря Ігорю Гладковському, а 28 грудня справа пішла до суду.

Олег Гладковський подав позов про захист честі та гідності до журналістів BIHUS.info і вимагав компенсації за моральну шкоду у 2 млн 40 тисяч гривень.

Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

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