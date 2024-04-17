Transparency International: Ексчиновника Міноборони Лієва залишили без запобіжного заходу
В організації Transparency International Ukraine стверджують, що колишній посадовець Міністерства оборони Олександр Лієв залишився фактично без запобіжного заходу
Джерело: громадська організація Transparency International Ukraine
Дослівно: "Ще 12 лютого Олександра Лієва взяли під варту з 50 млн грн застави, за місяць відпустили додому під особисте зобов’язання, але 9 квітня АП ВАКС скасувала це рішення, Лієв, утім, не повернувся в СІЗО, оскільки строк тримання під вартою закінчився 8 квітня. Фактично він залишився без запобіжного заходу".
Деталі: В організації повідомляють, що на 17 квітня, ВАКС призначив повторний розгляд клопотання захисту про зміну запобіжного захисту. Проте потреби в цьому вже немає, тож суд залишив його без розгляду.
Передісторія:
- 30 січня суд не обрав запобіжний захід Лієву, який фігурує у справі про розкрадання майже 1,5 млрд грн.
- 27 січня колишньому та чинному керівникам департаменту Міноборони (Лієву і Тоомасу Нахкуру), менеджерам компанії "Львівський арсенал" (Юрію Збітнєву) і представнику іноземної фірми повідомили про підозру у справі розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.
- 26 січня Північний апеляційний госпсуд підтвердив рішення суду першої інстанції про стягнення на користь Міноборони 1,5 млрд грн з компанії "Львівський арсенал" Юрія Збітнєва, яка провалила контракт на постачання мін для ЗСУ.
- Раніше УП повідомляла, що фірма "Львівський арсенал" отримала від Міноборони 1,4 мільярда гривень на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм, але давно прострочила контракт і не передала ЗСУ жодної міни.
- Повідомлялось, що Міноборони уклало контракт з із маловідомою фірмою "Львівський арсенал" 11 листопада 2022 року. Через кілька днів після цього тодішній міністр оборони Олексій Резніков дав дозвіл на проведення передоплати за контрактом – майже 100% суми угоди.
- Поставки мали розпочатись уже в грудні 2022 року і повністю закінчитись до кінця лютого 2023 року, але станом на кінець липня жодної міни за передплаченим контрактом Міноборони не отримало.
- Вищий антикорупційний суд відпустив з-під варти Лієва 16 березня.