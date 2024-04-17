Transparency International: Эксчиновника Минобороны Лиева оставили без меры пресечения

В организации Transparency International Ukraine утверждают, что бывший чиновник Министерства обороны Александр Лиев остался фактически без меры пресечения.

Источник: общественная организация Transparency International Ukraine

Дословно: "Еще 12 февраля Александр Лиев был взят под стражу с 50 млн грн залога, за месяц отпущен домой под личное обязательство, но 9 апреля АП ВАКС отменила это решение, Лиев, впрочем, не вернулся в СИЗО, поскольку срок содержания под стражей закончился 8 апреля.

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Детали: В организации сообщают, что на 17 апреля, ВАКС назначил повторное рассмотрение ходатайства защиты об изменении защиты. Однако потребности в этом уже нет, поэтому суд оставил его без рассмотрения.

Предыстория:

30 января суд не избрал меру пресечения Лиеву, который фигурирует в деле о хищении почти 1,5 млрд грн.

27 января бывшему и действующему руководителям департамента Минобороны (Лиеву и Тоомасу Нахкуру), менеджерам компании "Львовский арсенал" (Юрию Збитневу) и представителю иностранной фирмы сообщили о подозрении по делу о хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.

26 января Северный апелляционный хозсуд подтвердил решение суда первой инстанции о взыскании в пользу Минобороны 1,5 млрд грн с компании "Львовский арсенал" Юрия Збитнева, которая провалила контракт на поставку мин для ВСУ.

Ранее УП сообщала, что фирма "Львовский арсенал" получила от Минобороны 1,4 миллиарда гривен на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 мм и 82 мм, но давно просрочила контракт и не передала ВСУ ни одной мины.

Сообщалось, что Минобороны заключило контракт с малоизвестной фирмой "Львовский арсенал" 11 ноября 2022 года. Через несколько дней после этого тогдашний министр обороны Алексей Резников дал разрешение на проведение предоплаты по контракту - почти 100% суммы сделки.

Поставки должны были начаться уже в декабре 2022 года и полностью закончиться до конца февраля 2023 года, но по состоянию на конец июля ни одной мины по предоплаченному контракту Минобороны не получило.

Высший антикоррупционный суд отпустил из-под стражи Лиева 16 марта.