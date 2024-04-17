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Transparency International: Эксчиновника Минобороны Лиева оставили без меры пресечения

Татьяна ОлейникСреда, 17 апреля 2024, 19:58
Transparency International: Эксчиновника Минобороны Лиева оставили без меры пресечения
Александр Лиев на заседании Апелляционной палаты ВАКС 12 февраля 2024 года. Фото: Никита Галка/Суспільне

В организации Transparency International Ukraine утверждают, что бывший чиновник Министерства обороны Александр Лиев остался фактически без меры пресечения.

Источник: общественная организация Transparency International Ukraine

Дословно: "Еще 12 февраля Александр Лиев был взят под стражу с 50 млн грн залога, за месяц отпущен домой под личное обязательство, но 9 апреля АП ВАКС отменила это решение, Лиев, впрочем, не вернулся в СИЗО, поскольку срок содержания под стражей закончился 8 апреля.

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Детали: В организации сообщают, что на 17 апреля, ВАКС назначил повторное рассмотрение ходатайства защиты об изменении защиты. Однако потребности в этом уже нет, поэтому суд оставил его без рассмотрения.

Предыстория:

  • 30 января суд не избрал меру пресечения Лиеву, который фигурирует в деле о хищении почти 1,5 млрд грн.
  • 27 января бывшему и действующему руководителям департамента Минобороны (Лиеву и Тоомасу Нахкуру), менеджерам компании "Львовский арсенал" (Юрию Збитневу) и представителю иностранной фирмы сообщили о подозрении по делу о хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.
  • 26 января Северный апелляционный хозсуд подтвердил решение суда первой инстанции о взыскании в пользу Минобороны 1,5 млрд грн с компании "Львовский арсенал" Юрия Збитнева, которая провалила контракт на поставку мин для ВСУ.
  • Ранее УП сообщала, что фирма "Львовский арсенал" получила от Минобороны 1,4 миллиарда гривен на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 мм и 82 мм, но давно просрочила контракт и не передала ВСУ ни одной мины.
  • Сообщалось, что Минобороны заключило контракт с малоизвестной фирмой "Львовский арсенал" 11 ноября 2022 года. Через несколько дней после этого тогдашний министр обороны Алексей Резников дал разрешение на проведение предоплаты по контракту - почти 100% суммы сделки.
  • Поставки должны были начаться уже в декабре 2022 года и полностью закончиться до конца февраля 2023 года, но по состоянию на конец июля ни одной мины по предоплаченному контракту Минобороны не получило.
  • Высший антикоррупционный суд отпустил из-под стражи Лиева 16 марта.

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Темы: Минобороны
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