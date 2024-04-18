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Удар по аеродрому в Джанкої: ГУР повідомило про ураження 4 установок С-400 ворога

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 квітня 2024, 12:59
Удар по аеродрому в Джанкої: ГУР повідомило про ураження 4 установок С-400 ворога
ЗРК С-400. ілюстративне фото з Вікіпедії

Внаслідок удару Сил оборони по військовому аеродромі в Джанкої на території тимчасово окупованого Криму було уражено 4 пускові установки ЗРК С-400 та ще низку об'єктів.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки

Дослівно: "ГУР МО України інформує: 17 квітня 2024 року внаслідок успішної операції Збройних сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено:

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  • 4 пускові установки ЗРК С-400;
  • 3 радіолокаційні станції;
  • пункт управління засобами ППО;
  • апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М"".

Деталі: Зазначається, що кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії ще буде уточнюватися.

Передісторія:

  • У ніч на 17 квітня 2024 року в окупованому Кримупролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому.
  • Партизанський рух "Атеш"повідомив, що низка ударів, яких було завдано по території Джанкойського аеродрому, була успішною.
  • Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив удар Збройних сил України 17 квітня по аеродрому росіян в Джанкої.

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Теми: безпілотникивійнаГУРКрим
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