Удар по аэродрому в Джанкое: ГУР сообщил о поражении 4 установок С-400 врага

В результате удара Сил обороны по военному аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма были поражены 4 пусковые установки ЗРК С-400 и еще ряд объектов.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки

Дословно: "ГУР МО Украины информирует: 17 апреля 2024 года в результате успешной операции Вооруженных сил Украины на военном аэродроме города Джанкой во временно оккупированном Крыму уничтожены или критически повреждены:

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4 пусковые установки ЗРК С-400;

3 радиолокационные станции;

пункт управления средствами ПВО;

аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М"".

Детали: Отмечается, что количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии еще будет уточняться.

Предыстория:

В ночь на 17 апреля 2024 года в оккупированном Крыму прогремели взрывы в городе Джанкой в районе военного аэродрома.

Партизанское движение "Атеш" сообщило, что ряд ударов, нанесенных по территории Джанкойского аэродрома, был успешным.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил удар Вооруженных сил Украины 17 апреля по аэродрому россиян в Джанкое.