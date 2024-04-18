Удар по аэродрому в Джанкое: ГУР сообщил о поражении 4 установок С-400 врага
Четверг, 18 апреля 2024, 12:59
В результате удара Сил обороны по военному аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма были поражены 4 пусковые установки ЗРК С-400 и еще ряд объектов.
Источник: пресс-служба Главного управления разведки
Дословно: "ГУР МО Украины информирует: 17 апреля 2024 года в результате успешной операции Вооруженных сил Украины на военном аэродроме города Джанкой во временно оккупированном Крыму уничтожены или критически повреждены:
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- 4 пусковые установки ЗРК С-400;
- 3 радиолокационные станции;
- пункт управления средствами ПВО;
- аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М"".
Детали: Отмечается, что количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии еще будет уточняться.
Предыстория:
- В ночь на 17 апреля 2024 года в оккупированном Крыму прогремели взрывы в городе Джанкой в районе военного аэродрома.
- Партизанское движение "Атеш" сообщило, что ряд ударов, нанесенных по территории Джанкойского аэродрома, был успешным.
- Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил удар Вооруженных сил Украины 17 апреля по аэродрому россиян в Джанкое.
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