Спикера Сил обороны юга Гуменюк уволили
Наталью Гуменюк уволили с должности спикера Сил обороны юга.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно Генштаб: "Генеральным штабом ВСУ проведены ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.
В частности, принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024".
Детали: В Генштабе добавили, что сейчас идет отбор соответствующего специалиста, который "станет "голосом" Сил обороны Юга".
"Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, которые имеют соответствующую аккредитацию ВСУ", − заверили в Генштабе.
Предыстория:
- Ряд журналистов обратился к военному руководству Украины с требованием заменить руководительницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк, ведь она "запрещает освещать военные преступления россиян и не дает показывать защитников Херсонщины".
- Сама Гуменюк отвергла изложенные в заявлении журналистов утверждения.
- 18 апреля более 150 медийщиков из Украины и из-за рубежа обратились в парламентский комитет по вопросам свободы слова с призывом об увольнении руководительницы коммуникаций Сил обороны юга Натальи Гуменюк.