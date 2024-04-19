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Спикера Сил обороны юга Гуменюк уволили

Ирина БалачукПятница, 19 апреля 2024, 08:17
Спикера Сил обороны юга Гуменюк уволили
Наталья Гуменюк. Фото mediacenter.org.ua

Наталью Гуменюк уволили с должности спикера Сил обороны юга.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Генеральным штабом ВСУ проведены ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

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В частности, принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024".

Детали: В Генштабе добавили, что сейчас идет отбор соответствующего специалиста, который "станет "голосом" Сил обороны Юга".

"Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, которые имеют соответствующую аккредитацию ВСУ", − заверили в Генштабе.

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Темы: свобода словавойнаГенштабСМИ
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