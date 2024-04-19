У Кривому Розі − приліт в інфраструктурний об'єкт: 3 поранених
Російські окупанти під час нічної атаки поцілили в інфраструктурний об'єкт у Кривому Розі на Дніпропетровщині, у результаті чого спалахнула пожежа, 3 людей дістали поранення.
Джерело: голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram
Пряма мова Вілкула: "Дуже тривожна ніч… Ворог атакував Україну, у тому числі нашу область та Кривий Ріг ракетами та ударними дронами. У небі над областю було збито близько 10 ракет. Але є влучення в інфраструктурний об'єкт міста, виникла пожежа".
Деталі: За його словами, на місце виїхали всі оперативні служби, йде ліквідація наслідків.
Відомо про 3 постраждалих − це чоловіки 43, 53 років та жінка 58 років. Обидва чоловіки в лікарні, у них травми середньої тяжкості.
Передісторія:
- В ніч на 19 квітня Росія вдарила ракетами по Україні. По всій території країни оголошували повітряну тривогу. Вона тривала до 6.15.
- Окрім цього окупанти атакували "Шахедами".
- У Дніпрі окупанти поцілили у житловий будинок. П'ятиповерхівка частково зруйнована, там вирувала пожежа.
- У результаті російського удару у місті Дніпро загинули 2 людей, у Синельниковому загинули 6 людей, серед яких двоє малолітніх дітей, ще 29 жителів області дітали поранення.