У Кривому Розі − приліт в інфраструктурний об'єкт: 3 поранених

Російські окупанти під час нічної атаки поцілили в інфраструктурний об'єкт у Кривому Розі на Дніпропетровщині, у результаті чого спалахнула пожежа, 3 людей дістали поранення.

Джерело: голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: "Дуже тривожна ніч… Ворог атакував Україну, у тому числі нашу область та Кривий Ріг ракетами та ударними дронами. У небі над областю було збито близько 10 ракет. Але є влучення в інфраструктурний об'єкт міста, виникла пожежа".

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Деталі: За його словами, на місце виїхали всі оперативні служби, йде ліквідація наслідків.

Відомо про 3 постраждалих − це чоловіки 43, 53 років та жінка 58 років. Обидва чоловіки в лікарні, у них травми середньої тяжкості.

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