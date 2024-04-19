В Кривом Роге − прилет в инфраструктурный объект: 3 раненых
Российские оккупанты во время ночной атаки попали в инфраструктурный объект в Кривом Роге Днепропетровской области, в результате чего вспыхнул пожар, 3 человека получили ранения.
Источник: глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram
Прямая речь Вилкула: "Очень тревожная ночь ... Враг атаковал Украину, в том числе нашу область и Кривой Рог ракетами и ударными дронами. В небе над областью было сбито около 10 ракет. Но есть попадание в инфраструктурный объект города, возник пожар".
Детали: По его словам, на место выехали все оперативные службы, идет ликвидация последствий.
Известно о 3 пострадавших − это мужчины 43, 53 лет и женщина 58 лет. Оба мужчины в больнице, у них травмы средней тяжести.
Предыстория:
- В ночь на 19 апреля Россия ударила ракетами по Украине. По всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Она продолжалась до 6.15.
- Кроме этого оккупанты атаковали "Шахедами".
- В Днепре оккупанты попали в жилой дом. Пятиэтажка частично разрушена, там бушевал пожар.
- В результате российского удара в городе Днепр погибли 2 человека, в Синельниковом погибли 6 человек, среди которых двое малолетних детей, еще 29 жителей области получили ранения.