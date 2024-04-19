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В Кривом Роге − прилет в инфраструктурный объект: 3 раненых

Ирина БалачукПятница, 19 апреля 2024, 09:45
В Кривом Роге − прилет в инфраструктурный объект: 3 раненых
Жители Днепропетровщины во время российского удара. Фото ГСЧС

Российские оккупанты во время ночной атаки попали в инфраструктурный объект в Кривом Роге Днепропетровской области, в результате чего вспыхнул пожар, 3 человека получили ранения.

Источник: глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: "Очень тревожная ночь ... Враг атаковал Украину, в том числе нашу область и Кривой Рог ракетами и ударными дронами. В небе над областью было сбито около 10 ракет. Но есть попадание в инфраструктурный объект города, возник пожар".

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Детали: По его словам, на место выехали все оперативные службы, идет ликвидация последствий.

Известно о 3 пострадавших − это мужчины 43, 53 лет и женщина 58 лет. Оба мужчины в больнице, у них травмы средней тяжести.

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Темы: Кривой Рогракетный удар
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