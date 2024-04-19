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"Неделю ждали": Буданов рассказал детали сбивания российского Ту-22

Татьяна ОлейникПятница, 19 апреля 2024, 19:53
Неделю ждали: Буданов рассказал детали сбивания российского Ту-22
Фото из телеграмм канала губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал, что перед сбытом российского бомбардировщика Ту-22М3 украинские военные сидели неделю в "засаде".

Источник: Буданов в комментарии BBC Украина

Прямая речь: "Неделя была, скажем так, сама "засада". Ждали, когда она выйдет на нужный рубеж".

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Детали: Буданов уточнил, что самолет поразили на расстоянии 308 километров.

По данным ГУР, у россиян еще есть самолеты такого рода. Но руководитель ГУР говорит, что "это первое сбитие самолета дальней авиации в этой войне", от которого "Одессе будет немного легче сейчас".

Буданов пояснил, что самолеты Ту-22М3 применяли ракеты Х-22, "которые, пожалуй, больше всего принесли именно разрушениям по городу".

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Теперь россиянам придется искать новые пусковые рубежи для запуска ракет, и они будут вынуждены применять "только наземные комплексы для ударов по Одессе и ракеты из дальней авиации и моря", говорит Буданов.

Что предшествовало: 

  • 19 апреля 2024 года в Ставропольском крае РФ упал бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 - такие самолеты Россия использует для нанесения ударов по Украине. По оперативным данным РФ, летчики катапультировались, один из экипажа погиб, двое в больнице, четвертого ищут.
  • Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ во взаимодействии с Главным управлением разведки впервые уничтожили российский носитель крылатых ракет Х-22 - Ту-22М3.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя убытки российского Ту-22М3, сказал, что Украина имеет право обороняться и бить по российским военным самолетам за пределами своей территории.

Темы: войнаБудановавиа
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