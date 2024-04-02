Путін натякнув на помсту за теракт у Підмосков’ї та пообіцяв дістати замовників
Правитель РФ Володимир Путін на розширеному засіданні колегії правоохоронців заявив, що організатори терактів у Росії мають розуміти, що тероризм є "обопільною зброєю" та пообіцяв знайти кінцевих "бенефіціарів" теракту в підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол".
Джерело: російський "Интерфакс"
Пряма мова Путіна: "Ті, хто застосовують цю зброю, а це зброя, яку застосовують проти Росії, повинні розуміти, що вона обопільно гостра".
Деталі: За його словами, важливо встановити не тільки безпосередніх виконавців, а й усі ланки ланцюжка, "кінцевих злочинних бенефіціарів цього злодіяння". Ми, безумовно, до них доберемося", - підкреслив лідер Кремля.
На думку Путіна, замовлення злочинів за гроші не поодинокі. "У цьому середовищі немає надійної агентури. Там роблять за гроші все, що завгодно, керуючись не релігійними, не політичними міркуваннями, а тільки фінансовими. Будь-яка інформація легко купується і продається. До кінцевих замовників ми, безумовно, доберемося", - заявив він.
Передісторія:
- Атака на концертний зал "Крокус Сіті Холл" у підмосковному Красногорську 22 березня стала найсмертоноснішою в РФ за останні 20 років. Група людей відкрила вогонь з автоматичної зброї по відвідувачах концерту, в результаті чого загинуло щонайменше 144 людини.
- Відповідальність за стрілянину взяло на себе угрупування "Ісламська держава". Однак Росія вперто продовжує звинувачувати у нападі Україну, не надавши при цьому жодних доказів. Київ рішуче заперечує ці звинувачення.
- 1 квітня російські силовики заявили, що затримали в Дагестані бойовиків, які фінансували нападників на підмосковний концертний зал "Крокус Сіті Хол".