На фронті за добу 62 зіткнення, найбільше на Новопавлівському напрямку – Генштаб
На фронті за минулу добу зафіксували 62 бойових зіткнення, загалом, ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Джерело: вечірнє зведення Генштабу 2 квітня
Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню".
Деталі: На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 1 атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.