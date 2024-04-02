На фронті за добу 62 зіткнення, найбільше на Новопавлівському напрямку – Генштаб

На фронті за минулу добу зафіксували 62 бойових зіткнення, загалом, ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 2 квітня

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню".

Деталі: На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 1 атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.