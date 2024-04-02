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На фронте за сутки 62 столкновения, больше всего на Новопавловском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 2 апреля 2024, 20:02
На фронте за сутки 62 столкновения, больше всего на Новопавловском направлении – Генштаб
Иллюстративное фото - 53 омбр князя владимира мономаха

На фронте за минувшие сутки зафиксировали 62 боевых столкновения, в общем, враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 2 апреля

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 8 артиллерийских системах, 1 противотанковому средству и 1 реактивной системе залпового огня".

Детали: На Купянском направлении наши защитники отбили 1 атаку в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении наши воины отразили 8 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 10 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 1 атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Темы: Генштаббоевые действияобстрел
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