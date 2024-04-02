На фронте за сутки 62 столкновения, больше всего на Новопавловском направлении – Генштаб

На фронте за минувшие сутки зафиксировали 62 боевых столкновения, в общем, враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 2 апреля

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 8 артиллерийских системах, 1 противотанковому средству и 1 реактивной системе залпового огня".

Детали: На Купянском направлении наши защитники отбили 1 атаку в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении наши воины отразили 8 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 10 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 1 атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.