Зеленський звинуватив союзників у подвійних стандартах: Забули, що Ізраїль – не країна НАТО
Президент Володимир Зеленський заявляє про подвійні стандарти з боку союзників щодо захисту України та Ізраїлю від повітряних атак і виступає за те, щоб авіація союзників збивала російські ракети, які летять по Україні.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю бразильським ЗМІ
Пряма мова: "Коли ми казали з першого дня війни: "Закрийте небо, захистіть Україну", нам казали: "Ми можемо зробити ось так, а інакше ми будемо втягнуті в війну з РФ, тому що ви не є країною НАТО, а ми є країни НАТО".
Тут історія абсолютно прагматична з Ізраїлем – їм потрібно було знищити все, що летіло на голови ізраїльтянам (молодці, що знищили і що люди там живі, й слава богу). Але це і є подвійні стандарти – всі забули в такий момент, що Ізраїль не є країною НАТО".
Деталі: Зеленський наголосив, що під час захисту Ізраїлю від атаки Ірану союзники продемонстрували, "що технологій достатньо, щоб збити сотні іранських ракет і "Шахедів"" і ця демонстрація також "повинна була бути демонстрацією для Росії".
"Бо неодноразово і літаки РФ, і ракети перетинали повітряний простір Польщі й Румунії, і там не було ніяких реакцій. Це говорить про подвійні стандарти", – підкреслив президент.
Він виступив за те, щоб авіація союзників збивала ракети, що летять по Україні.
Пряма мова: "А що було в Ізраїлі? Літаки, які стріляли ракетами. Якщо нам пропонується, наприклад, авіація Франції, Німеччини, Польщі, Британії – неважливо, кого, яка піднімається в небо на територіях навіть своїх держав, я вже не говорю, що в іншому просторі або в нашому… Якщо ця авіація буде підніматися на території наших країн-сусідів і буде збивати ракети, які безумовно летять по Україні, але можуть прилетіти й на ці території, як вже було з Польщею і Румунією, то нехай вони збивають ці ракети. Я буду тільки аплодувати стоячи, я буду тільки вдячний за це. Тому що це і є правила одні для всіх між союзниками або подвійні стандарти".
Передісторія:
- У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет у відповідь на удар ЦАХАЛу по консульській установі Ірану в Сирії. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.
- Військові США заявили, що знищили понад 80 безпілотників і щонайменше 6 балістичних ракет, які атакували Ізраїль з Ірану та Ємену. Британія підтвердила, що допомагала Ізраїлю збивати безпілотники під час атаки Ірану.
- Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони, його держава не може допомагати Україні, щоб уникати "прямого зіткнення військ НАТО з армією РФ".
- Зеленський заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю – під час іранських ударів.
- У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це в Ізраїлі.