Зеленский обвинил союзников в двойных стандартах: Забыли, что Израиль – не страна НАТО

Президент Владимир Зеленский заявляет о двойных стандартах со стороны союзников по защите Украины и Израиля от воздушных атак и выступает за то, чтобы авиация союзников сбивала российские ракеты, которые летят по Украине.

Источник: Зеленский в интервью бразильским СМИ

Прямая речь: "Когда мы говорили с первого дня войны: "Закройте небо, защитите Украину", нам говорили: "Мы можем сделать вот так, а иначе мы будем втянуты в войну с РФ, потому что вы не являетесь страной НАТО, а мы являемся странами НАТО".

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Здесь история абсолютно прагматичная с Израилем – им нужно было уничтожить все, что летело на головы израильтянам (молодцы, что уничтожили и что люди там живы, и слава богу). Но это и есть двойные стандарты – все забыли в такой момент, что Израиль не является страной НАТО".

Детали: Зеленский отметил, что во время защиты Израиля от атаки Ирана союзники продемонстрировали, "что технологий достаточно, чтобы сбить сотни иранских ракет и "Шахедов"" и эта демонстрация также "должна была быть демонстрацией для России".

"Потому что неоднократно и самолеты РФ, и ракеты пересекали воздушное пространство Польши и Румынии, и там не было никаких реакций. Это говорит о двойных стандартах", - подчеркнул президент.

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Он выступил за то, чтобы авиация союзников сбивала ракеты, летящие по Украине.

Прямая речь: "А что было в Израиле? Самолеты, которые стреляли ракетами. Если нам предлагается, например, авиация Франции, Германии, Польши, Британии – неважно, кого, которая поднимается в небо на территориях даже своих государств, я уже не говорю, что в другом пространстве или в нашем... Если эта авиация будет подниматься на территории наших стран-соседей и будет сбивать ракеты, которые безусловно летят по Украине, но могут прилететь и на эти территории, как уже было с Польшей и Румынией, то пусть они сбивают эти ракеты. Я буду только аплодировать стоя, я буду только благодарен за это. Потому что это и есть правила одни для всех между союзниками или двойные стандарты".

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