Зеленский обвинил союзников в двойных стандартах: Забыли, что Израиль – не страна НАТО
Президент Владимир Зеленский заявляет о двойных стандартах со стороны союзников по защите Украины и Израиля от воздушных атак и выступает за то, чтобы авиация союзников сбивала российские ракеты, которые летят по Украине.
Источник: Зеленский в интервью бразильским СМИ
Прямая речь: "Когда мы говорили с первого дня войны: "Закройте небо, защитите Украину", нам говорили: "Мы можем сделать вот так, а иначе мы будем втянуты в войну с РФ, потому что вы не являетесь страной НАТО, а мы являемся странами НАТО".
Здесь история абсолютно прагматичная с Израилем – им нужно было уничтожить все, что летело на головы израильтянам (молодцы, что уничтожили и что люди там живы, и слава богу). Но это и есть двойные стандарты – все забыли в такой момент, что Израиль не является страной НАТО".
Детали: Зеленский отметил, что во время защиты Израиля от атаки Ирана союзники продемонстрировали, "что технологий достаточно, чтобы сбить сотни иранских ракет и "Шахедов"" и эта демонстрация также "должна была быть демонстрацией для России".
"Потому что неоднократно и самолеты РФ, и ракеты пересекали воздушное пространство Польши и Румынии, и там не было никаких реакций. Это говорит о двойных стандартах", - подчеркнул президент.
Он выступил за то, чтобы авиация союзников сбивала ракеты, летящие по Украине.
Прямая речь: "А что было в Израиле? Самолеты, которые стреляли ракетами. Если нам предлагается, например, авиация Франции, Германии, Польши, Британии – неважно, кого, которая поднимается в небо на территориях даже своих государств, я уже не говорю, что в другом пространстве или в нашем... Если эта авиация будет подниматься на территории наших стран-соседей и будет сбивать ракеты, которые безусловно летят по Украине, но могут прилететь и на эти территории, как уже было с Польшей и Румынией, то пусть они сбивают эти ракеты. Я буду только аплодировать стоя, я буду только благодарен за это. Потому что это и есть правила одни для всех между союзниками или двойные стандарты".
Предыстория:
- В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому учреждению Ирана в Сирии. В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 - крылатые ракеты и 120 - баллистические, почти все их сбили.
- Военные США заявили, что уничтожили более 80 беспилотников и по меньшей мере 6 баллистических ракет, которые атаковали Израиль из Ирана и Йемена. Великобритания подтвердила, что помогала Израилю сбивать беспилотники во время атаки Ирана.
- Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в отличие от Израиля, которому Лондон помогал сбивать иранские дроны в минувшие выходные, его государство не может помогать Украине, чтобы избежать "прямого столкновения войск НАТО с армией РФ".
- Зеленский заявил, что западные государства могут так же помочь Украине защититься от российских атак, как и Израилю – во время иранских ударов.
- В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в Израиле.