Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський: РФ хоче до 9 травня захопити Часів Яр, але розраховую, що ми витримаємо

Катерина ТищенкоНеділя, 21 квітня 2024, 23:51
Зеленський: РФ хоче до 9 травня захопити Часів Яр, але розраховую, що ми витримаємо
Зеленський в інтерв'ю NBC News у неділю, скріншот ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни планують до 9 травня захопити Часів Яр на Донеччині, але розраховує, що Україна зможе відбити ворога й розбити плани РФ щодо повномасштабного наступу в червні.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю NBC News, повну версію якого опублікувала пресслужба президента

Пряма мова: "Росія хоче мобілізувати до 1 червня 300 тисяч бійців, ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр.

Реклама:

Я нещодавно був у регіоні, говорив з бійцями. Бійцям не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які повністю коригують артилерійський вогонь Росії, і також не вистачає артилерійського снаряду.

Я розраховую, що ми зможемо витримати, що надійде ця зброя, про яку я сказав, вчасно, і ми зможемо відбити ворога. І потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні".

Що передувало: 14 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

ВІДЕО ДНЯ

3-го квітня Зеленський заявив, що Росія на 1 червня готується додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців.

Згодом він додав, що після мобілізації додаткових 300 тисяч осіб росіянам знадобиться близько місяця на їхню підготовку, і не виключив, що згодом Росія мобілізує ще більше людей.

Теми: ЗеленськийДонецька областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
У ВМС ЗСУ підтвердили ураження російського корабля у Севастополі
Зеленський поговорив із Сирським і Умєровим: Кожний день російських втрат наближає мир
Сенатор допускає відправку Україні ATACMS до кінця наступного тижня
Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих "Шахедів" і балістики
Останні новини
19:47
Скелетоніст Гераскевич: Якщо будемо слухати все, що хоче МОК, будемо бачити російських терористів на змаганнях
19:38
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях на ЧЄ зі спортивної гімнастики
19:29
У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
19:21
Ірландія хоче повертати до Британії мігрантів, які втекли через закон про депортацію
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
Усі новини...
Реклама: