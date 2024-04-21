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Зеленский: РФ хочет до 9 мая захватить Часов Яр, но рассчитываю, что мы выдержим

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 23:51
Зеленский: РФ хочет до 9 мая захватить Часов Яр, но рассчитываю, что мы выдержим
Зеленский в интервью NBC News в воскресенье, скриншот ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне планируют до 9 мая захватить Часов Яр в Донецкой области, но рассчитывает, что Украина сможет отбить врага и разбить планы РФ по полномасштабному наступлению в июне.

Источник: Зеленский в интервью NBC News, полную версию которого опубликовала пресс-служба президента

Прямая речь: "Россия хочет мобилизовать до 1 июня 300 тысяч бойцов, мы к этому готовимся. До 9 мая Россия рассчитывает на востоке Украины занять Часов Яр.

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Я недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцам не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, которые полностью корректируют артиллерийский огонь России, и также не хватает артиллерийского снаряда.

Я рассчитываю, что мы сможем выдержать, что поступит это оружие, о котором я сказал, вовремя, и мы сможем отбить врага. И потом разбить планы РФ по полномасштабным контрнаступательным действиям в июне".

Что предшествовало: 14 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

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3-го апреля Зеленский заявил, что Россия на 1 июня готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих.

Позже он добавил, что после мобилизации дополнительных 300 тысяч человек россиянам понадобится около месяца на их подготовку, и не исключил, что впоследствии Россия мобилизует еще больше людей.

Темы: ЗеленскийДонецкая областьвойнаРосcия
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