Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Силы обороны приостановят наступление россиян в случае быстрого прибытия помощи США – ISW

Понедельник, 22 апреля 2024, 05:24
Силы обороны приостановят наступление россиян в случае быстрого прибытия помощи США – ISW
украинские военные, фото с facebook-страницы Генштаба ВСУ

По оценке экспертов Института изучения войны (ISW), Силы обороны смогут приостановить российское наступление при условии быстрого поступления помощи США.

Источник: ISW

Детали: Глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер сообщил 21 апреля, что американская военная помощь Украине, включая ATACMS, может быть доставлена в Украину до конца следующей недели, если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его до 24 апреля.

Реклама:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что быстрая доставка американской военной помощи Украине может позволить украинским силам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу

В то же время ISW продолжает оценивать, что украинские силы могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели в ожидании помощи США в сфере безопасности, которая позволит Украине стабилизировать фронт, но они, вероятно, смогут приостановить нынешнее российское наступление при условии быстрого поступления новой помощи от США.

Российские войска, вероятно, активизируют текущие наступательные операции и ракетные и беспилотные удары в ближайшие недели, чтобы воспользоваться "окном" до прибытия американской военной помощи с целью использования ограничений в поставках вооружения для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Ключевые выводы ISW за 21 апреля:

  • Уорнер 21 апреля сообщил, что американская военная помощь Украине, включая ATACMS, может быть доставлена в Украину "до конца недели", если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его до 24 апреля.
  • Зеленский заявил 21 апреля, что быстрая доставка американской военной помощи Украине может позволить украинским силам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу.
  • Украинские военные нанесли удар и повредили корабль обеспечения подводных лодок "Коммуна" Черноморского флота России - старейший в мире действующий военно-морской корабль - в оккупированном Севастополе.
  • Молдавский беглый олигарх Илан Шор 21 апреля объявил о создании нового пророссийского предвыборного блока "Победа", который планирует выдвинуть своего кандидата на президентских выборах в Молдове 20 октября.
  • Избирательный блок "Победа", вероятно, позволит Кремлю сосредоточиться на объединении политических усилий в Молдове вместо того, чтобы поддерживать отношения с многочисленными пророссийскими молдавскими деятелями и партиями, как он это делал в последнее время.
  • Военно-морские силы России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 21 апреля на фоне недавних сообщений об усилении поддержки Китаем войны России в Украине.
  • Кремль заблокировал внутренний доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ" (RSF), лишив россиян доступа к независимым оценкам состояния свободы слова и прессы в РФ.
  • Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Кременной и Авдеевки, а также в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.
  • Российские войска увеличили использование небольших легких внедорожников вдоль линии фронта.

Темы: ISWвойнапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На войне погиб украинский экс-журналист

Ночью сбита 21 из 34 ракет оккупантов

ДТЭК: Россия серьезно повредила оборудование четырех ТЭС, есть пострадавшие

ISW оценил возможности Украины освободить всю свою территорию от оккупантов

обновленоРоссияне запускали ракеты: была объявлена масштабная воздушная тревога

Испания на "Рамштайне" подтвердила планы отправить Украине ракеты к Patriot

Все новости...
ISW
ISW: Россияне могут усилить атаки, пользуясь "окном" до прибытия помощи США
ISW: Из-за недостатка ПВО на фронте россияне быстро продвигаются
ISW: Украина бьет по России оружием собственного производства
Последние новости
12:17
Нацбанк перечислил в госбюджет почти 39 миллиардов
12:04
Словаки без поддержки правительства собрали 4 миллиона евро на снаряды Украине
11:56
фотоЧастный спутник сделал историческое фото космического мусора
11:48
Посол ЕС надеется на начало переговоров с Киевом в конце июня: Украина готова
11:30
"Это похоже на общенациональный катарсис": итоги выставки об Алле Горской "Боривитер"
11:28
В Днепре прогремел взрыв во время тревоги
11:17
Глава МИД Чехии объяснил Будапешту, почему нужно поддерживать Украину
11:00
фотоЮг Марса заполонили черные "пауки". Что это за явление
10:58
видеоВзрывы на двух НПЗ на Кубани являются последствиями охоты дронов СБУ - источник
10:44
видеоВоины ГУР уничтожили российский новейший "Подлет" за 700 миллионов
Все новости...
Реклама: