Силы обороны приостановят наступление россиян в случае быстрого прибытия помощи США – ISW
По оценке экспертов Института изучения войны (ISW), Силы обороны смогут приостановить российское наступление при условии быстрого поступления помощи США.
Источник: ISW
Детали: Глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер сообщил 21 апреля, что американская военная помощь Украине, включая ATACMS, может быть доставлена в Украину до конца следующей недели, если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его до 24 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что быстрая доставка американской военной помощи Украине может позволить украинским силам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу
В то же время ISW продолжает оценивать, что украинские силы могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели в ожидании помощи США в сфере безопасности, которая позволит Украине стабилизировать фронт, но они, вероятно, смогут приостановить нынешнее российское наступление при условии быстрого поступления новой помощи от США.
Российские войска, вероятно, активизируют текущие наступательные операции и ракетные и беспилотные удары в ближайшие недели, чтобы воспользоваться "окном" до прибытия американской военной помощи с целью использования ограничений в поставках вооружения для Украины.
Ключевые выводы ISW за 21 апреля:
- Уорнер 21 апреля сообщил, что американская военная помощь Украине, включая ATACMS, может быть доставлена в Украину "до конца недели", если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его до 24 апреля.
- Зеленский заявил 21 апреля, что быстрая доставка американской военной помощи Украине может позволить украинским силам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу.
- Украинские военные нанесли удар и повредили корабль обеспечения подводных лодок "Коммуна" Черноморского флота России - старейший в мире действующий военно-морской корабль - в оккупированном Севастополе.
- Молдавский беглый олигарх Илан Шор 21 апреля объявил о создании нового пророссийского предвыборного блока "Победа", который планирует выдвинуть своего кандидата на президентских выборах в Молдове 20 октября.
- Избирательный блок "Победа", вероятно, позволит Кремлю сосредоточиться на объединении политических усилий в Молдове вместо того, чтобы поддерживать отношения с многочисленными пророссийскими молдавскими деятелями и партиями, как он это делал в последнее время.
- Военно-морские силы России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 21 апреля на фоне недавних сообщений об усилении поддержки Китаем войны России в Украине.
- Кремль заблокировал внутренний доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ" (RSF), лишив россиян доступа к независимым оценкам состояния свободы слова и прессы в РФ.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Кременной и Авдеевки, а также в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.
- Российские войска увеличили использование небольших легких внедорожников вдоль линии фронта.