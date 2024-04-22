Силы обороны приостановят наступление россиян в случае быстрого прибытия помощи США – ISW

По оценке экспертов Института изучения войны (ISW), Силы обороны смогут приостановить российское наступление при условии быстрого поступления помощи США.

Источник: ISW

Детали: Глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер сообщил 21 апреля, что американская военная помощь Украине, включая ATACMS, может быть доставлена в Украину до конца следующей недели, если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его до 24 апреля.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что быстрая доставка американской военной помощи Украине может позволить украинским силам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу

В то же время ISW продолжает оценивать, что украинские силы могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели в ожидании помощи США в сфере безопасности, которая позволит Украине стабилизировать фронт, но они, вероятно, смогут приостановить нынешнее российское наступление при условии быстрого поступления новой помощи от США.

Российские войска, вероятно, активизируют текущие наступательные операции и ракетные и беспилотные удары в ближайшие недели, чтобы воспользоваться "окном" до прибытия американской военной помощи с целью использования ограничений в поставках вооружения для Украины.

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Ключевые выводы ISW за 21 апреля: