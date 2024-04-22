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Розстріл поліцейського: затриманих також підозрюють у дезертирстві − ОГП

Ірина БалачукПонеділок, 22 квітня 2024, 10:59
Розстріл поліцейського: затриманих також підозрюють у дезертирстві − ОГП
Фото ОГП

Двох військовослужбовців, затриманих за підозрою в убивстві поліцейського на Вінниччині, також підозрюють у дезертирстві.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram  

Дослівно ОГП: "Двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

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Також їм повідомлено про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України)".

 
Фото ОГП

Деталі: За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.

Правоохоронці розшукали їх та затримали у селі Липецьке Подільського району Одеської області. 

Раніше на території Вінницької області виявили авто, на якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси. 

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Фото ОГП

Також під час слідчих дій знайшли зброю, яка ймовірно є знаряддям убивства.

"На даний час із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", − йдеться в повідомленні.

В ОГП наголосили, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Передісторія: 

  • Близько 2 години ночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник дістав поранення.
  • Сили оборони повідомили, що рік тому підозрювані були у складі 28-ї окремої механізованої бригади, а зараз є чинними військовими та проходять службу в іншій військовій частині.
  • Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що на відео, яке ймовірно зняте з боді-камери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.
  • Згодом стало відомо, що на території Вінниччини знайшли авто, яким пересувалися вбивці поліцейського, та боєприпаси, які належать до військового майна.
  • 21 квітня нападників на поліцейських у Вінницькій області − батька та сина, які є військовослужбовцями, − затримали на Одещині.

Теми: Вінницька областьвбивствополіція
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