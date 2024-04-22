Розстріл поліцейського: затриманих також підозрюють у дезертирстві − ОГП

Двох військовослужбовців, затриманих за підозрою в убивстві поліцейського на Вінниччині, також підозрюють у дезертирстві.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

Реклама:

Також їм повідомлено про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України)".

Фото ОГП

Деталі: За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.



Правоохоронці розшукали їх та затримали у селі Липецьке Подільського району Одеської області.

Раніше на території Вінницької області виявили авто, на якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси.

ВІДЕО ДНЯ

Фото ОГП

Також під час слідчих дій знайшли зброю, яка ймовірно є знаряддям убивства.



"На даний час із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", − йдеться в повідомленні.

В ОГП наголосили, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Передісторія: