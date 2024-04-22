Розстріл поліцейського: затриманих також підозрюють у дезертирстві − ОГП
Двох військовослужбовців, затриманих за підозрою в убивстві поліцейського на Вінниччині, також підозрюють у дезертирстві.
Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram
Дослівно ОГП: "Двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).
Також їм повідомлено про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України)".
Деталі: За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.
Правоохоронці розшукали їх та затримали у селі Липецьке Подільського району Одеської області.
Раніше на території Вінницької області виявили авто, на якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси.
Також під час слідчих дій знайшли зброю, яка ймовірно є знаряддям убивства.
"На даний час із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", − йдеться в повідомленні.
В ОГП наголосили, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.
Передісторія:
- Близько 2 години ночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник дістав поранення.
- Сили оборони повідомили, що рік тому підозрювані були у складі 28-ї окремої механізованої бригади, а зараз є чинними військовими та проходять службу в іншій військовій частині.
- Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що на відео, яке ймовірно зняте з боді-камери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.
- Згодом стало відомо, що на території Вінниччини знайшли авто, яким пересувалися вбивці поліцейського, та боєприпаси, які належать до військового майна.
- 21 квітня нападників на поліцейських у Вінницькій області − батька та сина, які є військовослужбовцями, − затримали на Одещині.