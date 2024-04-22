Расстрел полицейского: задержанных также подозревают в дезертирстве − ОГП

Двух военнослужащих, задержанных по подозрению в убийстве полицейского в Винницкой области, также подозревают в дезертирстве.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Двум военнослужащим сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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Также им сообщено о подозрении в дезертирстве с оружием по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины)".

Фото ОГП

Детали: По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия.

Правоохранители разыскали их и задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

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Ранее на территории Винницкой области обнаружили авто, на котором перемещались разыскиваемые лица, и боеприпасы.

Фото ОГП

Также во время следственных действий нашли оружие, которое вероятно является орудием убийства.

"В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", − говорится в сообщении.

В ОГП отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

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