Расстрел полицейского: задержанных также подозревают в дезертирстве − ОГП
Двух военнослужащих, задержанных по подозрению в убийстве полицейского в Винницкой области, также подозревают в дезертирстве.
Источник: Офис генпрокурора в Telegram
Дословно ОГП: "Двум военнослужащим сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Также им сообщено о подозрении в дезертирстве с оружием по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины)".
Детали: По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия.
Правоохранители разыскали их и задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области.
Ранее на территории Винницкой области обнаружили авто, на котором перемещались разыскиваемые лица, и боеприпасы.
Также во время следственных действий нашли оружие, которое вероятно является орудием убийства.
"В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", − говорится в сообщении.
В ОГП отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.
Предыстория:
- Около 2 часов ночи 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль в котором находились двое мужчин. Злоумышленники открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, а его напарник получил ранения.
- Силы обороны сообщили, что год назад подозреваемые были в составе 28-й отдельной механизированной бригады, а сейчас являются действующими военными и проходят службу в другой воинской части.
- Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что на видео, которое вероятно снято с боди-камеры полицейского после расстрела патруля в Винницкой области в ночь на 20 апреля, присутствуют военные одной из бригад.
- Позже стало известно, что на территории Винницкой области нашли авто, которым передвигались убийцы полицейского, и боеприпасы, которые относятся к военному имуществу.
- 21 апрлеря нападавших на полицейских в Винницкой области – отца и сына, которые являются военнослужащими, – задержали в Одесской области.