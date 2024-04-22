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Расстрел полицейского: задержанных также подозревают в дезертирстве − ОГП

Ирина БалачукПонедельник, 22 апреля 2024, 10:59
Расстрел полицейского: задержанных также подозревают в дезертирстве − ОГП
Фото ОГП

Двух военнослужащих, задержанных по подозрению в убийстве полицейского в Винницкой области, также подозревают в дезертирстве.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram 

Дословно ОГП: "Двум военнослужащим сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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Также им сообщено о подозрении в дезертирстве с оружием по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины)".

 
Фото ОГП

Детали: По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия.

Правоохранители разыскали их и задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

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Ранее на территории Винницкой области обнаружили авто, на котором перемещались разыскиваемые лица, и боеприпасы. 

 
Фото ОГП

Также во время следственных действий нашли оружие, которое вероятно является орудием убийства.

"В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", − говорится в сообщении.

В ОГП отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Предыстория:

  • Около 2 часов ночи 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль в котором находились двое мужчин. Злоумышленники открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, а его напарник получил ранения.
  • Силы обороны сообщили, что год назад подозреваемые были в составе 28-й отдельной механизированной бригады, а сейчас являются действующими военными и проходят службу в другой воинской части.
  • Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что на видео, которое вероятно снято с боди-камеры полицейского после расстрела патруля в Винницкой области в ночь на 20 апреля, присутствуют военные одной из бригад.
  • Позже стало известно, что на территории Винницкой области нашли авто, которым передвигались убийцы полицейского, и боеприпасы, которые относятся к военному имуществу.
  • 21 апрлеря нападавших на полицейских в Винницкой области – отца и сына, которые являются военнослужащими, – задержали в Одесской области.

Темы: Винницкая областьубийствополиция
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