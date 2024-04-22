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Напад на поліцейських на Вінниччині: У нападників було 100 гранат та 25 тисяч набоїв

Тетяна ОлійникПонеділок, 22 квітня 2024, 23:42
Напад на поліцейських на Вінниччині: У нападників було 100 гранат та 25 тисяч набоїв
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Правоохоронні органи вже знайшли в водоймі, куди зловмисники, що напали на поліціянтів на Вінниччині, викинули близько 100 гранат та близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї.

Джерело: керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк в етері КИЇВ24

Пряма мова: "У водоймі, в якій зловмисники залишили боєприпаси, було знайдено на даний час близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них, та близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5.45. Це попередні дані, на даний час слідчі ще проводять огляд місця подій та описують все інше майно".

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Деталі: За даними прокурора, зловмисники зазначили, що ці боєприпаси вони перевозили у свій будинок у Вінницькій області.

Передісторія:

  • Вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник дістав поранення.
  • Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що на відео, яке ймовірно зняте з боді-камери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.
  • Вечері суботи стало відомо, що на території Вінниччини знайшли авто, яким пересувалися вбивці поліцейського, та боєприпаси, які відносяться до військового майна. Нападників затримали у неділю 21 квітня в Одеській області.
  • За словами очільника МВС Ігоря Клименка, затримані військовослужбовці, які вчинили стрілянину із поліцейськими на Вінниччині, можливо боялися, що будуть викриті, оскільки перевозили бойові гранати в автомобілі.
  • Суд 22 квітня арештував обох підозрюваних без права внести заставу.

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Теми: Вінницька областьвбивствополіція
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