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Нападение на полицейских в Винницкой области: У нападавших было 100 гранат и 25 тысяч патронов

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 апреля 2024, 23:42
Нападение на полицейских в Винницкой области: У нападавших было 100 гранат и 25 тысяч патронов
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Правоохранительные органы уже нашли в водоеме, куда напавшие на полицейских в Винницкой области злоумышленники выбросили около 100 гранат и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию.

Источник: руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк в эфире КИЕВ24

Прямая речь: "В водоеме, в котором злоумышленники оставили боеприпасы, было найдено в настоящее время около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним, и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5.45. Это предварительные данные, в настоящее время следователи еще проводят осмотр места событий и описывают все остальное имущество.

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Детали: По данным прокурора, злоумышленники отметили, что эти боеприпасы они перевозили в свой дом в Винницкой области.

Предыстория:

  • Ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль в котором находились двое мужчин. Злоумышленники открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний милиционер, а его напарник получил ранения.
  • Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что на видео, которое вероятно снято с боди-камеры полицейского после расстрела патруля в Винницкой области в ночь на 20 апреля, присутствуют военные одной из бригад.
  • Вечером субботы стало известно, что на территории Винницкой области нашли авто, на котором передвигались убийцы полицейского, и боеприпасы, которые относятся к военному имуществу. Нападавших задержали в воскресенье 21 апреля в Одесской области.
  • По словам главы МВД Игоря Клименко, задержанные военнослужащие, которые устроили стрельбу с полицейскими в Винницкой области, возможно боялись, что будут разоблачены, поскольку перевозили боевые гранаты в автомобиле.
  • Суд 22 апреля арестовал обоих подозреваемых без права внести залог.

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Темы: Винницкая областьубийствополиция
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