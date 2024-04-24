"Село, якого більше немає": оператори показали відео із розбомблених Кринків на лівому березі Херсонщини
Середа, 24 квітня 2024, 15:31
Подружжя фотографів Костянтин і Влада Ліберови опублікували відео знищеного села Кринки на лівому березі Херсонської області, де тримають плацдарм українські військові.
Джерело: Instagram-сторінка Ліберових
Дослівно: "Кринки. Село на півдні України, лівий берег Херсонщини. Село, якого більше немає.
Жорстоке та безжальне пекло. Слабким там не вижити. Нескінченні КАБИ, артилерія, фпв. Вогонь не стихає ні на хвилину. Ворог штурмує село малими групам щодня, буквально переступаючи через тіла своїх побратимів".
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Знищенні Кринки на Лівобережжі Херсонщини. Відео: Костянтин і Влада Ліберови pic.twitter.com/uPcApN4BBJ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 24, 2024
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Українські військові час від часу відео знищення українськими морпіхами російських окупантів і їхньої техніки в районі села Кринки.
- Українські війська змогли закріпитися у Кринках у жовтні 2023 року. Відтоді окупаційні війська майже щодня намагаються вибити звідти українські сили, про що регулярно йдеться у щоденних звітах Генштабу ЗСУ.