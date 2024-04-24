"Село, якого більше немає": оператори показали відео із розбомблених Кринків на лівому березі Херсонщини

Подружжя фотографів Костянтин і Влада Ліберови опублікували відео знищеного села Кринки на лівому березі Херсонської області, де тримають плацдарм українські військові.

Джерело: Instagram-сторінка Ліберових

Дослівно: "Кринки. Село на півдні України, лівий берег Херсонщини. Село, якого більше немає.



Жорстоке та безжальне пекло. Слабким там не вижити. Нескінченні КАБИ, артилерія, фпв. Вогонь не стихає ні на хвилину. Ворог штурмує село малими групам щодня, буквально переступаючи через тіла своїх побратимів".

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Знищенні Кринки на Лівобережжі Херсонщини. Відео: Костянтин і Влада Ліберови pic.twitter.com/uPcApN4BBJ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 24, 2024

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