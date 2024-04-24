Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

"Село, якого більше немає": оператори показали відео із розбомблених Кринків на лівому березі Херсонщини

Олександр ШумілінСереда, 24 квітня 2024, 15:31
Село, якого більше немає: оператори показали відео із розбомблених Кринків на лівому березі Херсонщини
Скриншот

Подружжя фотографів Костянтин і Влада Ліберови опублікували відео знищеного села Кринки на лівому березі Херсонської області, де тримають плацдарм українські військові.  

Джерело: Instagram-сторінка Ліберових  

Дослівно: "Кринки. Село на півдні України, лівий берег Херсонщини. Село, якого більше немає.

Жорстоке та безжальне пекло. Слабким там не вижити. Нескінченні КАБИ, артилерія, фпв. Вогонь не стихає ні на хвилину. Ворог штурмує село малими групам щодня, буквально переступаючи через тіла своїх побратимів".

Реклама:

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Українські військові час від часу відео знищення українськими морпіхами російських окупантів і їхньої техніки в районі села Кринки.
  • Українські війська змогли закріпитися у Кринках у жовтні 2023 року. Відтоді окупаційні війська майже щодня намагаються вибити звідти українські сили, про що регулярно йдеться у щоденних звітах Генштабу ЗСУ.

Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Сирський: Сили оборони відійшли на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
Херсонська область
Окупанти активізувалися на всіх напрямках, за добу було понад 100 боєзіткнень − Генштаб
Росіяни вбили літню жінку на Херсонщині
Росіяни скидали вибухівку з дронів: поранили жителя Берислава
Останні новини
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
17:50
Глава МЗС Польщі "не здивується", якщо Росія нападе на його країну
17:41
інтерв'юГераскевич: Сергія Бубки взагалі не має бути в українському спорті
17:30
Змушує переглянути еволюцію: телескоп Джеймса Вебба зафіксував стрімкий ріст деяких галактик
17:29
У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни
Усі новини...
Реклама: