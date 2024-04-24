"Село, которого больше нет": операторы показали видео из разбомбленных Крынок на левом берегу Херсонщины
Среда, 24 апреля 2024, 15:31
Супруги фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали видео уничтоженного села Крынки на левом берегу Херсонской области, где держат плацдарм украинские военные.
Источник: Instagram-страница Либеровых
Дословно: "Крынки. Село на юге Украины, левый берег Херсонщины. Село, которого больше нет.
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Жестокий и безжалостный ад. Слабым там не выжить. Бесконечные КАБЫ, артиллерия, фпв. Огонь не стихает ни на минуту. Враг штурмует село малыми группам ежедневно, буквально переступая через тела своих собратьев".
Знищенні Кринки на Лівобережжі Херсонщини. Відео: Костянтин і Влада Ліберови pic.twitter.com/uPcApN4BBJ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 24, 2024
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Предыстория:
- Украинские военные время от времени видео уничтожения украинскими морпехами российских оккупантов и их техники в районе села Крынки.
- Украинские войска смогли закрепиться в Крынках в октябре 2023 года. С тех пор оккупационные войска почти ежедневно пытаются выбить оттуда украинские силы, о чем регулярно говорится в ежедневных отчетах Генштаба ВСУ.