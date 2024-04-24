"Село, которого больше нет": операторы показали видео из разбомбленных Крынок на левом берегу Херсонщины

Супруги фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали видео уничтоженного села Крынки на левом берегу Херсонской области, где держат плацдарм украинские военные.

Источник: Instagram-страница Либеровых

Дословно: "Крынки. Село на юге Украины, левый берег Херсонщины. Село, которого больше нет.

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Жестокий и безжалостный ад. Слабым там не выжить. Бесконечные КАБЫ, артиллерия, фпв. Огонь не стихает ни на минуту. Враг штурмует село малыми группам ежедневно, буквально переступая через тела своих собратьев".

Знищенні Кринки на Лівобережжі Херсонщини. Відео: Костянтин і Влада Ліберови pic.twitter.com/uPcApN4BBJ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 24, 2024

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