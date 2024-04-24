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"Село, которого больше нет": операторы показали видео из разбомбленных Крынок на левом берегу Херсонщины

Александр ШумилинСреда, 24 апреля 2024, 15:31
Село, которого больше нет: операторы показали видео из разбомбленных Крынок на левом берегу Херсонщины
Скриншот

Супруги фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали видео уничтоженного села Крынки на левом берегу Херсонской области, где держат плацдарм украинские военные. 

Источник: Instagram-страница Либеровых 

Дословно: "Крынки. Село на юге Украины, левый берег Херсонщины. Село, которого больше нет.

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Жестокий и безжалостный ад. Слабым там не выжить. Бесконечные КАБЫ, артиллерия, фпв. Огонь не стихает ни на минуту. Враг штурмует село малыми группам ежедневно, буквально переступая через тела своих собратьев".

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Предыстория:

  • Украинские военные время от времени видео уничтожения украинскими морпехами российских оккупантов и их техники в районе села Крынки.
  • Украинские войска смогли закрепиться в Крынках в октябре 2023 года. С тех пор оккупационные войска почти ежедневно пытаются выбить оттуда украинские силы, о чем регулярно говорится в ежедневных отчетах Генштаба ВСУ.

Темы: Херсонская областьвойна
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