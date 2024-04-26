Расстрел полицейских в Винницкой области: подозреваемым помогали бежать двое военных

Работники Государственного бюро расследований разоблачили двух военных, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области, один из них уже задержан.

Источник: ГБР, "Украинская правда", ОГП

Детали: В Бюро отмечают, что 20 апреля 2024 года, после трагического события, нападавшие (отец Валерий и сын Виталий Василаке -ред.) решили бежать за границу и обратились за помощью к знакомым военнослужащим. Один из них также самовольно покинул воинскую часть в Одесской области.

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Несмотря на то, что общественности уже было известно, что отца и сына разыскивают за убийство правоохранителя, фигуранты откликнулись и решили помочь. В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой - поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападавшим.

24 апреля 2024 года ГБР задержало одного из военнослужащих, который способствовал побегу подозреваемых и самовольно покинул воинскую часть.

Сейчас за сокрытие тяжкого преступления военнослужащему сообщено о подозрении в сокрытии преступления. Другому, который самовольно оставил воинскую часть сообщено о подозрении по ч.5 ст.407 УК Украины.

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В уголовном производстве правоохранители провели обыски по адресам фигурантов дела и других лиц, которые помогали нападавшим сбежать за границу и оказывали первую медицинскую помощь. Были изъяты телефоны, с помощью которых подозреваемые держали связь с нападавшими.

Офис генпрокурора отмечает, что сейчас готовится ходатайство в суд об избрании задержанному подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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