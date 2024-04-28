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У Тбілісі проходить багатотисячний мітинг проти закону "про іноагентів", сталася сутичка

Катерина ТищенкоНеділя, 28 квітня 2024, 23:02
У Тбілісі проходить багатотисячний мітинг проти закону про іноагентів, сталася сутичка
акція проти закону "про іноагентів" у Тбілісі, фото: Радіо Свобода

У Тбілісі в неділю ввечері відбувається багатотисячна акція проти закону "Про прозорість іноземного впливу", який загрожує західному курсу та євроінтеграції Грузії, сталася сутичка з поліцією.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Эхо Кавказа", Грузия online

Деталі: В організованому неурядовим сектором і молодіжними рухами "Європейському марші" беруть участь представники опозиції, громадські активісти та пересічні громадяни.

Багатотисячна колона протестувальників розтягнулася по всьому проспекту Руставелі.

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Організатори акції закликали владу скасувати заплановане на понеділок друге читання законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" в юридичному комітеті.

Після завершення виступу організаторів і лідерів акції, її учасники попрямували в бік парламенту й оточили будівлю законодавчого органу символічним "живим ланцюгом".

Як повідомляє "Грузия online", біля парламенту ситуація ускладнилася. Учасники акції намагаються пройти на сцену, приготовану на понеділок для мітингу правлячої партії. Сцену охороняє поліція. У результаті, з поліцейськими сталася невелика сутичка. Протестувальники відібрали у правоохоронців частину встановленої на території перед будівлею огорожі.

Велика частина учасників мітингу перебуває перед парламентом. За порядком стежать кілька сотень поліцейських. Вони розташувалися переважно вздовж огорож, які поставили на понеділок для мітингу, організованого "Грузинською мрією". Поліцейські не дозволяють учасникам мітингу наблизитися до сцени. Також на території чергує спецназ.

МВС опублікувало заяву із закликом не виходити за рамки дозволеної законом свободи зібрань і не ламати встановлену перед парламентом сцену. "Будь-яке порушення закону буде негайно припинятися поліцією", - йдеться в заяві.

Що передувало: Мітинги біля парламенту у столиці Грузії проходять щоденно з 15 квітня, проте після перших днів це переважно невеликі акції, організовані студентами. 

Розгляд проєкту "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні планують на 29 квітня.

На цей же день керівна партія "Грузинська мрія" запросила на мітинг своїх прихильників

Від західних партнерів Грузії продовжують надходити сигнали, що законопроєкт несумісний із західним курсом країни. 

Цього тижня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не починати з Грузією переговори про членство, доки діятиме скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу". Влада Грузії висловила обурення таким кроком. 

Теми: Грузіяакції
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