У Тбілісі проходить багатотисячний мітинг проти закону "про іноагентів", сталася сутичка

У Тбілісі в неділю ввечері відбувається багатотисячна акція проти закону "Про прозорість іноземного впливу", який загрожує західному курсу та євроінтеграції Грузії, сталася сутичка з поліцією.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Эхо Кавказа", Грузия online

Today’s sincere protest of thousands of Georgians against the #Russian #law is another proof that Georgians are already Europeans, #Georgia🇬🇪is already #Europe🇪🇺! The Government must face the reality, avoid any attempt of civic confrontation, withdraw the law, bring Country back… pic.twitter.com/7ypakSquRV

