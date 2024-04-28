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В Тбилиси проходит многотысячный митинг против закона "об иноагентах", произошла стычка

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 23:02
В Тбилиси проходит многотысячный митинг против закона об иноагентах, произошла стычка
акция против закона «об иноагентах» в Тбилиси, фото: Радио Свобода

В Тбилиси в воскресенье вечером проходит многотысячная акция против закона "О прозрачности иностранного влияния", который угрожает западному курсу и евроинтеграции Грузии, произошла стычка с полицией.

Источник: проект Радио Свобода "Эхо Кавказа", Грузия online

Детали: В организованном неправительственным сектором и молодежными движениями "Европейском марше" участвуют представители оппозиции, гражданские активисты и рядовые граждане.

Многотысячная колонна протестующих растянулась по всему проспекту Руставели.

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Организаторы акции призывают властей отменить запланированное на понедельник второе чтение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в юридическом комитете.

По завершении выступления организаторов и лидеров акции, её участники направились в сторону парламента и окружили здание законодательного органа символической "живой цепью".

Как сообщает "Грузия online", возле парламента ситуация осложнилась. Участники акции пытаются пройти на сцену, приготовленную на понедельник для митинга правящей партии. Сцену охраняет полиция. В результате, с полицейскими произошла небольшая стычка. Протестующие отобрали у правоохранителей часть установленного на территории перед зданием ограждения.

Большая часть участников митинга находится перед парламентом. За порядком следят несколько сотен полицейских. Они расположились, в основном, вдоль ограждений, которые поставили для митинга в понедельник, организованного "Грузинской мечтой". Полицейские не позволяют участникам митинга приблизиться к сцене. Также на территории дежурит спецназ.

МВД опубликовало на сайте заявление с призывом не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний и не ломать установленную перед парламентом сцену. "Любое нарушение закона будет немедленно пресекаться полицией", — сказано в заявлении.

Что предшествовало: Митинги возле парламента в столице Грузии проходят ежедневно с 15 апреля, однако после первых дней это преимущественно небольшие акции, организованные студентами.

Рассмотрение проекта "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении планируют на 29 апреля.

На этот же день правящая партия "Грузинская мечта" пригласила на митинг своих сторонников.

От западных партнеров Грузии продолжают поступать сигналы, что законопроект несовместим с западным курсом страны.

На этой неделе Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать с Грузией переговоры о членстве, пока будет действовать скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния". Власти Грузии выразили возмущение таким шагом.

Темы: Грузияакции
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