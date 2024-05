В Тбилиси проходит многотысячный митинг против закона "об иноагентах", произошла стычка

В Тбилиси в воскресенье вечером проходит многотысячная акция против закона "О прозрачности иностранного влияния", который угрожает западному курсу и евроинтеграции Грузии, произошла стычка с полицией.

Источник: проект Радио Свобода "Эхо Кавказа", Грузия online

Today’s sincere protest of thousands of Georgians against the #Russian #law is another proof that Georgians are already Europeans, #Georgia🇬🇪is already #Europe🇪🇺! The Government must face the reality, avoid any attempt of civic confrontation, withdraw the law, bring Country back… pic.twitter.com/7ypakSquRV

Реклама: