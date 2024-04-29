Відхід Сил оборони з позицій не сприяє швидким тактичним успіхам росіян – ISW

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що відхід Сил оборони з позицій від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки не сприяє росіянам у швидкому досягненні тактичних успіхів, і окупанти навряд чи зможуть досягти глибшого оперативно значущого проникнення в цьому районі в найближчій перспективі.

Джерело: ISW

Деталі: Нещодавні успіхи російських військ змусили українські війська відступити з інших обмежених тактичних позицій уздовж лінії фронту на захід від Авдіївки, хоча ці відступи поки що не сприяли швидкому досягненню російських тактичних успіхів.

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На думку аналітиків, російські війська, як і раніше, навряд чи зможуть досягти більш глибокого оперативно значущого проникнення в цьому районі в найближчій перспективі.

Український головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський повідомив 28 квітня, що українські війська відійшли з Бердичів (на північний захід від Авдіївки) та Семенівки (на захід від Авдіївки) на позиції далі на захід з метою збереження життя та здоров’я українських захисників.

"Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть здобувати тактичні переваги на Авдіївському напрямку протягом наступних тижнів, і українське командування може прийняти рішення про додаткове відведення військ, якщо російські війська загрожуватимуть іншим українським тактичним позиціям у цьому районі", – зазначають у звіті.

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Наступна лінія населених пунктів у цьому районі знаходиться на деякій відстані від української лінії оборони, яку російські війська атакують з моменту захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року, хоча українські війська можуть використовувати захисні споруди в полях, розташовані на захід від нинішньої лінії зіткнення, для сповільнення майбутніх російських атак.

Повне відведення українських військ на укріплені позиції на захід від Авдіївки, ймовірно, дозволить російським військам здійснити відносно швидке просування через ці поля, хоча це просування, ймовірно, буде швидким лише в тому випадку, якщо українські війська не намагатимуться утримувати позиції в цих полях, – кажуть експерти.

Сирський додав, що для стабілізації ситуації на Авдіївському напрямку українські війська перекидають частини бригад, які відпочили і відновилися.

Прибуття відновлених українських підкріплень, ймовірно, дозволить Силам оборони уповільнити тактичні успіхи росіян і, можливо, стабілізувати фронт.

Українські війська стикаються з проблемою нестачі ресурсів, і, за повідомленнями, на північний захід від Авдіївки нестача особового складу становить один до трьох осіб, але, тим не менш, вони не дозволили російським військам, чисельністю понад дивізію, досягти тих успіхів, які мали би бути досягнуті росіянами з такою перевагою.

Прибуття українських підкріплень і додаткової техніки змусить російське командування або визнати, що найближчим часом ширше і глибше проникнення вглиб фронту є маловірогідним, або ж перекинути туди додаткові резерви, аби і далі домагатися тактичних переваг.

Наразі російські війська мають можливість досягти оперативно важливих успіхів поблизу Часового Яру і готують резерви для підтримки широкомасштабного наступу, який очікується цього літа.

Подальша стабілізація російських позицій на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором: продовжувати просуватися на захід до своєї оперативної мети в Покровську або спробувати просунутися на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції навколо Часового Яру.

Українські офіційні особи раніше визначили Покровськ як російську оперативну мету на Авдіївському напрямку, і Сирський підтвердив цю оцінку 28 квітня.

Російські сили можуть також вирішити просуватися на північ від свого тактичного проникнення в районі Очеретиного вздовж траси Н-20 (Донецьк – Костянтинівка), щоб чинити тиск на українські сили, які обороняються в районі Торецька, і, можливо, на оперативний тил української оборони в районі Часового Яру та на захід від нього.

Російські війська давно мають на меті захопити чотири великі міста, що утворюють фортечний пояс у Донецькій області (Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка), а Часів Яр має важливе оперативне значення, оскільки забезпечить російським військам плацдарм для початку наступальних операцій проти Дружківки та Костянтинівки.

Сирський також зазначив, що загроза можливої майбутньої російської наступальної операції проти Харкова змушує Україну виділяти додаткові сили і засоби для оборони міста, хоча ISW продовжує оцінювати, що російським військовим не вистачає сил, необхідних для захоплення міста.

Ключові висновки ISW за 28 квітня: