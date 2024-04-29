Отход Сил обороны с позиций не способствует быстрым тактическим успехам россиян – ISW
Эксперты Института изучения войны считают, что уход Сил обороны с позиций от Бердичев, Семеновки и Новомихайловки не способствует россиянам в быстром достижении тактических успехов, и оккупанты вряд ли смогут достичь более глубокого оперативно значимого проникновения в этом районе в ближайшей перспективе.
Источник: ISW
Детали: Недавние успехи российских войск заставили украинские войска отступить с других ограниченных тактических позиций вдоль линии фронта к западу от Авдеевки, хотя эти отступления пока не способствовали быстрому достижению российских тактических успехов.
По мнению аналитиков, российские войска по-прежнему вряд ли смогут достичь более глубокого оперативно значимого проникновения в этом районе в ближайшей перспективе.
Украинский главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский сообщил 28 апреля, что украинские войска отошли из Бердичев (северо-западнее Авдеевки) и Семеновки (западнее Авдеевки) на позиции дальше на запад с целью сохранения жизни и здоровья украинских защитников.
"Российские войска, вероятно, будут продолжать получать тактические преимущества на Авдеевском направлении в течение следующих недель, и украинское командование может принять решение о дополнительном отводе войск, если российские войска будут угрожать другим украинским тактическим позициям в этом районе", – отмечается в отчете.
Следующая линия населенных пунктов в этом районе находится на некотором расстоянии от украинской линии обороны, которую российские войска атакуют с момента захвата Авдеевки в середине февраля 2024 года, хотя украинские войска могут использовать защитные сооружения в полях, расположенных к западу от нынешней линии соприкосновения, для замедления будущих российских атак.
Полный отвод украинских войск на укрепленные позиции к западу от Авдеевки, вероятно, позволит российским войскам осуществить относительно быстрое продвижение через эти поля, хотя это продвижение, вероятно, будет быстрым только в том случае, если украинские войска не будут пытаться удерживать позиции в этих полях, – говорят эксперты.
Сырский добавил, что для стабилизации ситуации на Авдеевском направлении украинские войска перебрасывают части бригад, которые отдохнули и восстановились.
Прибытие восстановленных украинских подкреплений, вероятно, позволит Силам обороны замедлить тактические успехи россиян и, возможно, стабилизировать фронт.
Украинские войска сталкиваются с проблемой нехватки ресурсов, и, по сообщениям, к северо-западу от Авдеевки нехватка личного состава составляет один к трем человек, но, тем не менее, они не позволили российским войскам, численностью более дивизии, достичь тех успехов, которые должны были бы быть достигнуты россиянами с таким преимуществом.
Прибытие украинских подкреплений и дополнительной техники заставит российское командование или признать, что в ближайшее время более широкое и глубокое проникновение вглубь фронта маловероятно, или же перебросить туда дополнительные резервы, чтобы и дальше добиваться тактических преимуществ.
Сейчас российские войска имеют возможность достичь оперативно важных успехов вблизи Часового Яра и готовят резервы для поддержки широкомасштабного наступления, которое ожидается этим летом.
Дальнейшая стабилизация российских позиций к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором: продолжать продвигаться на запад к своей оперативной цели в Покровске или попытаться продвинуться на север, чтобы провести возможные дополнительные наступательные операции вокруг Часового Яра.
Украинские официальные лица ранее определили Покровск как российскую оперативную цель на Авдеевском направлении, и Сырский подтвердил эту оценку 28 апреля.
Российские силы могут также решить продвигаться к северу от своего тактического проникновения в районе Очеретино вдоль трассы Н-20 (Донецк – Константиновка), чтобы оказать давление на украинские силы, которые обороняются в районе Торецка, и, возможно, на оперативный тыл украинской обороны в районе Часового Яра и к западу от него.
Российские войска давно имеют целью захватить четыре крупных города, образующих крепостной пояс в Донецкой области (Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка), а Часов Яр имеет важное оперативное значение, поскольку обеспечит российским войскам плацдарм для начала наступательных операций против Дружковки и Константиновки.
Сырский также отметил, что угроза возможной будущей российской наступательной операции против Харькова заставляет Украину выделять дополнительные силы и средства для обороны города, хотя ISW продолжает оценивать, что российским военным не хватает сил, необходимых для захвата города.
Ключевые выводы ISW за 28 апреля:
- Недавние успехи российских войск заставили украинские войска отступить с других ограниченных тактических позиций вдоль линии фронта к западу от Авдеевки, хотя эти отступления пока не способствовали быстрому достижению российских тактических успехов. Российские войска по-прежнему вряд ли смогут достичь более глубокого оперативно значимого проникновения в этом районе в ближайшей перспективе.
- Дальнейшая стабилизация российских позиций к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором: продолжать продвигаться на запад к своей оперативной цели в Покровске или попытаться продвинуться на север, чтобы провести возможные дополнительные наступательные операции вместе с российскими силами вокруг Часового Яра.
- Сырский также отметил, что угроза возможной будущей российской наступательной операции против Харькова заставляет Украину выделять дополнительные силы и средства для обороны города, хотя ISW продолжает оценивать, что российским военным не хватает сил, необходимых для захвата города.
- Украинская 47-я механизированная бригада опровергла недавнее сообщение о том, что украинские войска отвели танки M1A1 Abrams, предоставленные США, с линии фронта.
- Недавние усилия России по усилению контроля над мигрантами, въезжающими и выезжающими из России, после теракта в "Крокус Сити Холл" 22 марта, похоже, обостряют отношения между Россией и Таджикистаном.
- За последние несколько дней российские власти арестовали нескольких российских журналистов, работавших на западные издания в России, вероятно, в рамках постоянных усилий, направленных на ограничение возможностей западных и независимых российских СМИ достоверно освещать события в России.
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- Государственный министр вооруженных сил Великобритании Лео Дочетри заявил 27 апреля, что, по оценкам Великобритании, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года российские войска потеряли 450 000 убитыми и ранеными.